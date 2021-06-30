張志誠觀點：台股在創歷史新高點後 航運與電子股該有的新思維

台股今年的第二季主要的漲勢最強的就是在傳產的航運股，其次是電子當中的 IC 載板、矽晶圓還有 IP 服務特高價天王，很多投資人大概也注意到台股從這次 5/17 號低點一連漲了將近快 34 天，也就是快要 8 週，要說指數會不會有修正的風險，當然當漲幅拉了一段以後，這是一定要思考的問題之一。

可是更要把類股輪動的結構看的更清楚，反而有的時候當行情有變化的時候，會產生另一個機會，當然很多事情都要提早規劃好，首先我認為當台股只要一直都保持，傳產股與電子的權值股輪動的話，這個盤就不會是整個年度的高點。

其實從第二季航運股吸金的大漲，晶圓代工的台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 幾乎股價漲勢沒什麼跟上，這就代表整個市場還沒到所有類股雞犬升天的狀態，我們也可以說，就是因為航運股將電子權值股的資金給吸走了。

因此重點來了，如果當航運的公司漲幅拉到一個階段，市場暫時不追了，那也就是資金又會準備輪回去電子權值股的時候，台股就會再度產生資金大換手，航運與散裝航運的公司經過第二季堅持追蹤後，我統計多家公司與季線的漲幅正乖離給投資人參考，新興 (2605-TW) 正乖離 70%、裕民 (2606-TW) 正乖離 40%、慧洋 KY(2637-TW) 正乖離 50%、長榮 (2603-TW) 正乖離 91%、陽明 (2609-TW) 正乖離 77%、萬海 (2615-TW) 正乖離 130%，當股價與所有投資人一季成本差距太多時，我建議追價的風險就要多加考慮，投資人可以從半導體指數與非金電指數，看出第二季整體表現的差異。

在此我必須說明，股市永遠是漲多的股票會跌的兇，而沒什麼跌的股票有基本面支撐的話就壓回幅度不會多，甚至容易形成底部盤整後的轉折。我反而要投資人思考，第二季投信拉高的 PCB(欣興、南電)、矽晶圓 (環球晶、中美晶、合晶)、還有 IP 高價股 (力旺、矽力 KY) 才應該是萬一大盤回檔修正的時候，明顯投信作帳完後，可能會跌下來的股票，而非所有的電子股都當成一樣的方式分析。

產業的邏輯在我的調查當中，晶圓代工今年的第三季、第四季一定是歐美的旺季，會有大量的晶圓單位要出貨，這也導致今年第二季所有大漲的 IC 載板欣興 (3037-TW)、矽晶圓環球晶 (6488-TW)、IP 特高價股力旺 (3529-TW) 提前反映晶圓代工生產前的預估備貨訂，拉完貨以後就一定會輪到後面的晶圓代工，或許現在晶圓代工股價表現相對弱勢，市場一般人不會想去看他，反而我認為股票永遠是投資未來確定的營收，才要在修正時關注。

所以就算第二季我從最低檔建議投資人散裝航運的新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW) 大賺全球通貨膨脹的趨勢，而沒有參與到電子法人作帳股的大漲，但投資人的資金永遠只有一套，只要永遠堅持從市場資金還沒大追的時候，找尋未來會成長的公司機會，我想默默在壓低時佈局的晶圓代工，有天開始反應蘋果新機訂單、電動車大量 IC 需求的時候，台股恐怕又是另有一番作為。

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