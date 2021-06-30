聯合國報告：全球旅遊業去年已損失2.4兆美元 2023年才有望全面反彈

根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 在週三 (30 日) 發布的一項研究報告顯示，除了部分西方市場外，今年國際旅遊人數預期將停滯不前，造成與去年類似金額的損失。該機構預估，要到 2023 年才有望全面反彈。

報告中指出，在 2020 年，國際旅遊人數較 2019 年疫情爆發前的水準大跌了 73%，導致旅遊業和相關產業損失估計達到 2.4 兆美元。

UNCTAD 貿易分析部門的 Ralf Peters 表示，今年的前景看起來並沒有好多少，前三個月又很糟糕。他預計下半年將會出現一定的復甦，至少北美和歐洲將恢復一定的程度，主要歸功於疫苗接種。

報告中也列出了 2021 年的三種情景，預估國際旅遊人數將較疫情前的水準下跌 63% 至 75%，恐將造成 1.7 兆至 2.4 兆美元的損失。

UNWTO 市場情報主管 Sandra Carvao 表示，旅遊業的復甦因地區和國家而異。在新一波疫情的衝擊下，亞太地區目前仍然是最封閉的地區之一，這些地區的國家大部分關閉邊界，或是實行重大封鎖限制。

相較之下，美國近半數成人已經完成接種的情況下，民眾出遊意願大增。美國聯合航空 (UAL-US) 表示，5 月國內旅遊機票收益增加，該月售出的國內旅遊機票所創造的每公里單位營收 (Yield) 超過 2019 年的水準，主因是解封後出現的報復性旅遊，使得暑假旺季的機票價格大漲。該公司也預期，這樣的熱潮有望持續整個夏天。