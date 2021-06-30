大車隊結盟光陽 打造生活服務生態圈

看準疫情後的全新生活型態，國內最大計程車隊業者大車隊 (2640-TW) 今 (30) 日宣布，旗下全球商務科技 (下稱全球快遞) 與光陽集團轉投資金庫資本正式達成投資協議，將透過產業和資本的結合，推動全球快遞成為台灣全方位生活服務平台。

全球快遞現金增資發行甲種特別股共 1,800,000 股，發行總金額 1.8 億元，除了保留發行新股總額 10% 由員工認購，其餘股份皆由新股東金庫資本全數認購 1,620,000 股，成為全球快遞的第二大股東。

在新資金到位後，全球快遞將擴編團隊並進行人才培育，包括資料科學家、演算法工程師、App 軟體工程師、前端工程師、營運管理、行銷科技、客戶服務和客戶體驗等。

大車隊董事長林村田說明，過往全球快遞主要業務是透過雲端派遣系統，即時調度全台 2.6 萬的騎士物流車隊和 2.2 萬的計程車車隊，隨著外送、電商配送和運輸物流已成為國人新生活型態，在金庫資本加入後，下一步將與光陽合作建構 B2B、B2C 外送電動機車車隊，並共同打造台灣電動車解決方案輸出至全球市場。

光陽集團董事長柯勝峯表示，於東南亞以 Grab 為核心發展出智慧城市交通生態鏈，Ionex 車能網扮演重要角色，這次與大車隊結盟，期待在台灣創造下一個智慧城市交通服務的新典範。

金庫資本總經理丁學文則說，未來全球快遞外送員將使用數位化科技平台、騎乘 Ionex 電動機車，架構台灣全新的交通服務生態圈。

全球快遞目前 B2B 合作企業已達 4 萬家，包括大企業總部、政府機關、國際金融保險、精品百貨、知名電商、大型連鎖通路、便利商店、零售餐飲業等，而社區即時物流服務的街邊門店數逾 1 萬家，未來目標朝國際競爭力的科技物流公司發展。