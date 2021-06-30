〈台積社會責任〉直接員工年薪超過100萬元 月收入為台灣基本工資的4倍

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (30) 日公布社會責任報告書，內容指出公司直接員工平均整體薪酬高於新台幣 100 萬元，每月平均收入為台灣基本工資的 4 倍。

台積電去年新進碩士畢業工程師平均整體薪酬，包括 12 個月本薪、2 個月年終獎金、現金獎金及酬勞，整體薪酬高於新台幣 180 萬元，至於全球員工總體薪酬 (不含退休金及福利) 的中位數約新台幣 181 萬元，其中，總裁魏哲家的薪酬約為中位數的 233 倍。

台積電指出，員工獎酬計畫考量公司財務、營運績效、未來發展及各子公司特性及營運績效，並連結同仁的工作職責與績效表現，實施方式則視當地業界實務，設計短期或長期激勵方案。

台積電表示，台灣廠各年度獎勵方案分成 2 年實施，其中員工現金獎金採取當年度每季發放，給予同仁適時獎勵，而員工現金酬勞則於次一年度發放，鼓勵同仁長期服務及持續貢獻。

台積電海外廠的獎酬方案設計則視當地市場、國情，實施年度現金獎金或 1-3 年的長期激勵獎金計畫，台積電去年員工薪資福利費用包括本薪、津貼、員工現金獎金與酬勞、退休金及其它福利，總額約新台幣 1408 億元。

此外，台積電每年透過薪資調查，衡量台灣地區及海外各營運據點總體經濟指標及薪資水準，分別進行適當的薪資調整，維持公司整體薪酬競爭力，去年 4 月台積電對台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣地區調薪幅度約為 3- 5%、中國地區 7-8%、其餘海外地區約 3-5%。