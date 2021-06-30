【永豐期貨】鋼鐵及航運點火 台股創收盤新高

期貨走勢

台指期週三上漲 182 點至 17712 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 43.46 點，電子期逆價差縮至 - 1.9 點，金融期逆價差擴至 - 9.14 點。現貨部分，三大法人買超 225.79 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 109 口至 - 9322 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 231 口至 - 29071 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1328 口至 - 11402 口。

週二美國公布 6 月消費者信心指數為 127.3，較 5 月的 120.0 大幅上升，創下去年 2 月美國尚未爆發大規模疫情以來的新高水準，美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.03%，標普 500 上漲 0.03%，那斯達克上漲 0.19%，費半指數上漲 0.77%。台股今天週結算多方續強，鋼鐵、航運二大傳產族群領漲，終場加權指數上漲 0.89%，收 17755.46 點，站上短中長期均線，創歷史新高。各族群來看，電子股表現較為平淡，台積電收平盤 595 元，聯發科上漲近 3%，收 962 元，航運、鋼鐵傳產族群續強，貨櫃海運三雄長榮、萬海及陽明同步亮燈漲停，而鋼鐵指標股中鋼則上漲 4.9%，整體來看，短線乖離較大，但多頭格局依舊，短線觀察電子族群能否接棒，形成傳產、電子平衡輪動，帶領台股向上攻堅。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.22。VIX 指數下跌 0.43 至 19.67。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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