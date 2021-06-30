信評升等浪潮將至 花旗：未來2年明日之星總市值估達2000億美元

隨著經濟重啟，火熱的市場為企業資產負債表帶來強勁支撐，花旗集團 (Citigroup) 認為，債市有望在未來 2 年出現大量的明日之星 (Rising Star)，總市值估達 2000 億美元。

花旗高收債策略師表示，去年疫情爆發後，聯準會 (Fed) 出手購買投資級公司債的決定，為企業帶來更多信心，為了爭取調升信評的機會，如今高收債企業可能更有動力改善自家的財務體質。

花旗舉出可望在今、明兩年躍升為明日之星的高收債企業類型，首先是疫情前或疫情期間遭到降評，但資產負債表正在改善的公司，或是受惠於經濟重啟和原物料價格走強的金屬與採礦公司，最後是逐漸成熟的長期高收益債券發行人。

鑑於法律規定，花旗並未明確指明有望獲得升評的企業，但《巴倫周刊》(Barron’s) 指出部分在去年遭降至高收益評級，且受疫情衝擊沒有像航空、郵輪業那般嚴重的公司，例如福特 (F-US) 與卡夫亨氏 (KHC-US)。

此外，去年身陷賄賂醜聞的 FirstEnergy(FE-US) 也是潛在企業之一。花旗認為，FirstEnergy 遭到降評的原因主要與公司治理有關，並非公司財務或營運惡化，待問題解決後，財務狀況與信用評等也會陸續回歸正常。其他潛在產業還包含汽車與零件製造、消費品以及醫療保健業。