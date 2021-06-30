〈台幣〉外資、出口商助攻 連2升收27.87元 攀2周高點

外資今 (30) 日反手買超台股近 200 億元，午盤過後更加大匯入力道，成為推升台幣的主要動力，出口商也積極拋匯，但央行進場穩匯後，新台幣兌美元終場升勢收斂，以 27.87 元作收，升 3.8 分，為連 2 升，並攀上 2 周高點，台北外匯市場成交值略增至 10.39 億美元。



投信、集團衝刺作帳行情，台股強勢衝上 17797 點，改寫歷史新高紀錄，終場上漲 157 點，收在 17755 點，日、月、季、半年線全數收紅，三大法人合計買超 226.04 億元，其中，外資回頭買超近 200 億元。

今天季底、半年報最後一個交易日，出口商仍積極拋匯，推升新台幣兌美元升破 27.9 元關卡，加上外資下午大舉匯入，匯價一度升值 8.6 分，最高來到 27.822 元，但為避免升勢過猛，央行進場調節，沒收逾半升幅，終場升 3.8 分，收在 27.87 元。

台北外匯市場成交值放大至 10.39 億美元，元太外匯市場成交值略減至 3.125 億美元。

觀察亞幣表現，根據央行統計，台幣及日圓今日均升值 0.14%，韓元也升 0.21%，菲律賓幣貶 0.56% 最重，人民幣、新加坡幣同步走貶。

由於 Delta 變異株正威脅全球經濟復甦，帶動避險買盤增溫，美元指數漲至 92 之上，澳幣、歐元等應聲走弱。