6月中國財新製造業PMI 51.3 創三個月新低

周四 (1 日) 財新公布中國 6 月製造業 PMI 51.3，為近三個月來低點，前期 52，預期 51.8，這反映出受到疫情反覆爆發和供應鏈受阻影響，6 月中國製造業增長趨勢減弱。

資料來源: 財新數據

財新報導指出 6 月份中國市場供需成長減緩，產出增長創下 15 個月以來新低，新出口訂單略有增加，勞動市場明顯改善，產品價格漲幅自高檔下滑，預判下半年中國將面臨經濟下滑與通膨雙重挑戰。

6 月製造業供給與需求成長下滑，雖仍保持在擴張區間，但動能已降至 2020 年 4 月以來最低。當中新訂單指數創三個月來新低，新出口訂單指數只略高於臨界值，受訪企業表示近期海內外疫情反覆不定對供需兩端均有負面影響。

6 月企業採購活動成長下滑，只小幅擴張。有企業反映，供應商存貨不足，加上物流延後，導致供應鏈出現問題。

就業方面，製造業企業繼續增加用工，就業連續第三個月保持擴張，就業指數創近七個月高點。

至於採購庫存指數則是今年以來首度進入擴張區間，為交付訂單，部分企業增加動用現有庫存，導致製造業成品庫存降幅擴大，成品庫存指數創 2016 年 5 月以來新低。

6 月中國製造業平均投入成本漲幅已有所放緩，此外受到原物料價格走揚之下，部分製造商開始轉嫁成本至下游，使得出廠價格走勢與投入價格一致，但漲幅較 5 月明顯減緩。

最後製造業產出預期指數與上個月相同，同為創五個月來最低。不過，與歷史數據相比，6 月整體企業樂觀度仍高。

財新智庫高級經濟學家王喆認為，海內外疫情對經濟雖有不利影響，但大致上中國製造業仍保持擴張。目前通膨壓力略為舒緩，但製造業買進價格和出廠價格仍在上漲，部份原物料短缺問題仍然存在。而進入下半年，隨著低基期效應不斷減輕，經濟下滑與通膨壓力相互作用仍是嚴峻挑戰。