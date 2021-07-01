盤前財經大事搶先讀2021年07月01日

今日操盤前瞻

台灣 6 月製造業 PMI

日本銀行短觀報告

美國上週初領失業金人數

股東會：群創、晟德、臻鼎 - KY、台燿等

除權息：榮成、臺慶科、安馳、達新、旭暉應材等

美光 Q3 表現優 估今年 DRAM、NAND 需求成長雙位數 供給緊繃至明年底

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (30 日) 發布優於華爾街預期的第三季財報與第四季營收預測，主因 5G、PC 需求強勁，預期今年 DRAM 需求將成長逾 20%，NAND 成長 30% 左右，兩種產品供給緊繃的狀態將持續至明年底。閱讀全文...

聯合國報告：全球旅遊業去年已損失 2.4 兆美元 2023 年才有望全面反彈

根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 在週三 (30 日) 發布的一項研究報告顯示，除了部分西方市場外，今年國際旅遊人數預期將停滯不前，造成與去年類似金額的損失。該機構預估，要到 2023 年才有望全面反彈。閱讀全文...

國巨併奇力新 新國巨營收成長 15% 獲利估增 1 成

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (30) 日宣布併購奇力新 (2456-TW)，董事長陳泰銘表示，除了提升產品互補性，從財務面來看，合併奇力新後，將可貢獻新國巨集團 15% 營收，獲利、每股純益也將提升；法人估，國巨獲利可望成長 10%。閱讀全文...

馬斯克 MWC 大談星鏈衛星網路 8 月前全球除極圈皆有訊號

SpaceX 執行長馬斯克在巴塞隆納世界行動通訊大會 (MWC) 上表示，星鏈 (Starlink) 衛星網路將在 8 月之前提供寬頻網路，全世界除了極圈都能收到訊號。不過他也坦言星鏈營運成本快速增加，總投資費用上看 300 億美元。閱讀全文...

先進製程難度高 台積電零配件、後段設備在地採購比例罕見未達標

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 2020 年企業社會責任報告書出爐，在地採購方面，由於先進製程與封裝技術難度較高，零配件、後段設備在地採購比例分別為 44.8%、31%，雙雙低於原先設定目標 50%、36%，罕見未達標，同時也宣布未來不再設定後段設備在地採購比例的目標，顯現先進製程仍高度倚賴國外供應商。閱讀全文...

鴻準薪情好 High 去年非主管員工年薪 386 萬元稱霸上市公司

證交所公布去 (109) 年上市公司非主管職的員工薪資資料，金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 以平均年薪 386 萬元、中位數 311 萬元奪下雙冠，IC 設計廠聯詠 (3034-TW) 與聯發科 (2454-TW) 則分別以 317 萬元、308 萬元排名第二、第三。閱讀全文...

大同高層鴻海大將相繼離去 執副戴豐樹請辭

大同 (2371-TW) 高層再出現人事動盪，執行副總經理戴豐樹因個人生涯規劃請辭，即日起生效。大同繼前總經理鍾依文轉任集團子公司董事長後，同為鴻海 (2317-TW) 出身的戴豐樹也辭職，引發外界想像。閱讀全文...

大立光法說會 7/8 登場 法人關注訂單回升等三大重點

光學元件廠大立光 (3008-TW) 預定 7 月 8 日召開線上法人說明會，執行長林恩平除將公布第二季財報，也將提出第三季營運展望，法人則聚焦在主要客戶訂單、產能利用率的回升狀況，還有新產品包括 8P、9P 及水滴型鏡頭的開發及銷售進度。閱讀全文...