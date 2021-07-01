【聯邦投信】「綠能永續」成投資顯學，太陽能產業發光，聯邦一號綠能私募股權有限合夥成立！

聯邦投信於 2020 年 9 月正式成立聯邦私募股權股份有限公司後，便積極拓展私募股權業務，繼去年 12 月底成立「聯邦綠能私募股權有限合夥」後，今年再成立新一檔私募股權基金 - 「聯邦一號綠能私募股權有限合夥」。聯邦投信總經理莊雅晴表示，「聯邦一號綠能私募股權有限合夥」主要募資對象為一般法人及高資產自然人等高端財富客戶，資金 100% 投資國內，鎖定台灣綠能政策核心「太陽能電廠」。

莊雅晴指出，永續投資已成為全球顯學，放眼國際，美國總統拜登在今年 1 月時將氣候議題列為外交與國安首要任務，引領美國重返巴黎協定，顯見「綠能永續」已成為國家競爭力的象徵。而台灣也跟隨全球趨勢，近年來政府大力推動能源轉型政策，企業也擴大使用再生能源，以 5 月份所發生的興達電廠 4 部機組跳機事件來看，企業為免遭受龐大的停電損失，勢必得自行採購綠電，或是架設太陽能電板等發電建置成本相對較低的再生能源設備，以確保電力無虞。

莊雅晴認為，不論就全球趨勢、政府政策、企業營運、設備成本等角度而言，皆凸顯太陽能產業更具備發展動能及投資潛力。「聯邦一號綠能私募股權有限合夥」投資不落人後、掌握市場先機，秉持著「良地不蓋、天然樹不砍」的理念，盡力在不影響自然環境及可耕農地的情況下生產綠電，期許透過金融理財投資，以達成與環境共存、愛地球的願景。

莊雅晴指出，目前政府也正積極發展私募股權基金 (PE Fund)，如「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」已於 6/10 正式生效，其內容主要是開放國內保險業及其他資金，希望藉由 PE Fund 投資重要策略性產業，促進產業及經濟發展。

莊雅晴表示，聯邦投信將持續為社會盡一份心力，並在 PE Fund 領域持續耕耘，一方面可替投資人尋找新的投資契機，另一方面也能成為新創企業的籌資管道，發展出更符合社會期待並貼近投資人理財需求的服務。

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基金警語

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