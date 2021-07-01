7月利變保單利率各走各的調 7家壽險調整、3家按兵不動

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，7 月有多達 7 家壽險公司調整保單利率，無論是台幣或美元保單都見到變動，且升息、降息各家不一，呈現各走各的調。

十家壽險業中，包括：國泰人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽、南山人壽、遠雄人壽、三商美邦人壽等 7 家壽險公司都有調整保單宣告利率，只有富邦人壽、元大人壽、全球人壽按兵不動。

國泰人壽 7 月調整 3 張停售新台幣利變年金險，調漲 3 個 bps，調整後宣告利率 0.41%；至於現售台幣利變壽險商品之宣告利率維持不變 (1.45%~1.65%)

中國人壽 7 月除鑫美好商品由 2.95% 提高至 3% 之外，其餘現售商品宣告利率與 6 月相同。

新光人壽表示，觀察近三個月新台幣仍持續升值、避險成本尚處於較高水位，7 月再度調降部分台幣商品 5~10 bps，調整後宣告利率為 1.35%~1.65%。

台灣人壽僅上調一張現售的美元保障型商品，最大升幅 2bps，最高宣告利率仍為 3.25%。

南山人壽調整 2 張外幣型的傳統保單，從 2.9% 調升至 3%。

遠雄人壽則把現售的美元保單調升兩張 5bp，調整後美元保單宣告利率落在 3.1-3.2%。

三商美邦人壽 7 月調降 2 個已停售萬能壽險商品，幅度 5bps，調整後宣告利率到 1.65%。