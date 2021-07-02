〈貴金屬盤後〉投機買盤、空頭回補支撐 力抗美元 黃金連2漲開啟下半年

週四 (1 日) 交易，即使美元升到 3 個月高點，但受投機性買盤和空頭回補的支撐，黃金期貨價格上漲，但收盤略吐回稍早漲幅。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 日報寫道，「黃金和白銀價格週四小幅上漲，係因期貨市場有一些空頭回補，以及現貨市場上的感知價值買盤的支撐。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 5.20 美元或 0.3%，收每盎司 1776.80 美元。

基於交易最活躍的契約，黃金 6 月下跌 7% 以上，但第二季上漲約 5%、今年上半年下跌 6.6%。

即使隔夜升至 3 個月高位，ICE 美元指數仍上升 0.1%，削弱美元計價的貴金屬對海外買家的吸引力。

風險情緒滲透全球股市的情形，可能會縮限黃金漲勢。S&P 500 指數將創下今年第 34 次收盤高點紀錄。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 研究寫道，6 月份黃金走跌歸因於 Fed 縮減貨幣寬鬆政策的討論，因為這最後可能會升息，使不孳息的黃金承壓。

Razaqzada 稱他看漲黃金是因 為趨勢數據顯示，第三季需求趨於回升，因此只有公債殖利率飆升 (10 年期公債殖利率盤旋在 1.50% 以下)，以及 Fed 提早結束寬鬆貨幣政策，才會破壞其樂觀的論點。

他稱，「事實上，所有其他主要資產類別都守住了大部分因刺激措施驅動的收益，而黃金在這方面看起來被嚴重低估了。」

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