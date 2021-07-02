盤前財經大事搶先讀2021年07月02日

今日操盤前瞻

台灣 6 月採購經理人指數

美國 6 月非農就業報告

股東會：中石化、新光金、精華、技嘉、美食 - KY、冠德等

除權息：佰鴻、統振

CNBC 調查：近 7 成華爾街投資人看好價值股成下半年領頭羊

CNBC 一項最新調查顯示，近 7 成華爾街投資人認為低價的經濟敏感型股票，如金融股，將在今年下半年重奪市場領先地位。閱讀全文...

美上周初領失業金回落至 36.4 萬人 再刷疫情爆發後新低

繼前兩周升至 40 萬人以上後，美國勞工統計局周四 (1 日) 公布，上周初領失業金回落至約 36 萬人，再度打破 6 月初的紀錄，續創去年 3 月疫情爆發以來新低。閱讀全文...

ECB：可望 9 月底解除銀行配息和庫藏股限制

歐洲央行 (ECB) 周四 (1 日) 表示，除非新一輪經濟衰退再起，央行可望在 9 月底取消歐元區銀行的配息與股票回購上限。閱讀全文...

臺慶科增產還不夠 客戶訂單多四倍 本季提前急擴產

電感廠臺慶科 (3357-TW) 在手訂單滿載，總經理謝明良指出，目前需求是產能的 3-4 倍，產能供不應求，不只第一階段擴產提前到上半年開出，在需求優於預期下，第二階段擴產也提前到第三季啟動，產能將再增 1-2 成，單月營收也將衝上 6 億元，持續走高。閱讀全文...

群創養金雞 子公司睿生光電推動上市櫃掛牌

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (1) 日召開股東會，由董事長洪進揚、總經理楊柱祥、法務長張志煌共同主持，會中通過去年盈餘分配，每股擬配發 0.4 元現金股利，同時也通過子公司醫療面板廠睿生光電釋股規劃案，未來將進一步推動上市櫃。閱讀全文...

台塑化股東會前敲定 7/23 除息 8/20 發放現金股利

台塑化 (6505-TW) 董事會昨 (1) 日決議通過，將在 7 月 22 日召開股東會，並在股東會前先敲定除息日，將於股東會隔天、7 月 23 日除息，8 月 20 日發放現金股利，共將發出約 56.2 億元股息。閱讀全文...

中國手機晶片躍進 紫光展銳 5 月踢走三星 首進前五名 聯發科穩居冠

研調機構 CINNO Research 昨 (1) 日發布 5 月中國手機晶片出貨量，其中，紫光展銳隨著各大中國手機品牌採用，在中低階市場頗有斬獲，出貨量達 80 萬套，年增 6346%，擠下三星，首度擠進中國手機晶片市場前五名，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 則穩居冠軍。閱讀全文...

凌陽創新訂單看至明年 Q1 預計 7 月下旬掛牌

凌陽 (2401-TW) 旗下凌陽創新 (5236-TE) 昨 (1) 日舉辦上櫃前業績發表會，總經理龔執豪指出，遠距需求持續強勁，各大筆電 OEM 皆積極下單，目前訂單已看至明年首季，對於今、明年營收成長保持樂觀看法，預計 7 月下旬上櫃掛牌交易。閱讀全文...

5 月製造業燈號降至黃紅燈 廠商樂觀程度略減

台灣經濟研究院昨 (1) 日公布 5 月製造業景氣信號值為 17.71 分，較上月減少 0.82 分，燈號由紅燈轉為黃紅燈，台經院說明，雖疫情對製造業出口和生產影響有限，但製造業廠商較上月調查相比，樂觀程度略有減少。閱讀全文...