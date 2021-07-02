疫情打亂全球生產 誰是最大贏家？

雖然經歷新增感染人數增加、國內疫情警戒升級，但台灣股市只經歷近半個月的下跌後，又重新回到上漲趨勢中。「鉅亨買基金」認為儘管台股已經回到高點，但真正推升台灣股市的原因並無改變，美中加強對抗、台灣撿到槍的情形下，不要預設台股高點。

1. 相較於國內消費，出口對台股影響程度更高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準化公式為每月數據減去前 12 個月平均值後，再除以近 12 個月標準差。

台灣近一年國內生產毛額為 20.3 兆新台幣，其中民間消費支出為 9.7 兆新台幣，佔整體國內生產毛額比重為 48%。與之相較，勞務與商品輸出金額為 12.2 兆新台幣，佔整體國內生產毛額比重高達 60%。而有趣的是，台灣股市年增率與零售銷售年增率的相關係數為 0.47，股市年增率與出口年增率的相關係數為 0.61。與國內消費數字相比，出口情形更能左右台灣股市的走勢。從上圖也可清楚看出，台灣股市年增率與出口年增率走勢密切相關。

2. 疫情打亂生產，台灣成最大贏家

去年疫情先在中國爆發，亞洲國家先後淪陷後，再逐步蔓延至全球。若從美國進口的角度來看，中國一開始採取嚴格且劇烈的封城措施，出口至美國金額也快速降至 2019 年底的 60%。但隨著中國嚴格封城效果顯現，加上其他國家陸續陷入封城與停工的影響，中國出口開始快速回升，後來甚至填補上亞洲其他國家與全球其他國家的供給缺口。

台灣在疫情一開始的反應上最為快速，出口衝擊遠低於中國且快速回歸正軌，2021 年前都跟隨中國一起享受從其他國家轉來的訂單。但進入 2021 年後，大部分國家都度過疫情最嚴重的時刻，加上美中對抗意識再度升高，中國出口開始被亞洲其他國家追上，而台灣則一枝獨秀，可說是疫情與美國復甦的最大贏家。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 領頭羊換人，台股繼續衝

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採台灣證交所電子類指數與台灣證交所不含電子類指數，資料日期: 2021/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

台灣出口至美國的商品中，有 45% 都歸類為科技類產品。看到美國強勁的需求與台灣出口於科技產品的集中度，很容易自然而然的認為電子類股將是台股上漲來源。5 月台灣電子產品出口年增率為優異的 29.6%，但非電子產品出口年增率是更驚人的 44%。台灣出口爆發不是只發生在電子產品，非電子產品的出口狀況也非常火熱，而這也反映在近期的股價表現上（1 月以來，台灣電子類股與非電子類股分別上漲 6.84% 與 39.87%）。目前電子類股 / 非電子類股比重為 0.04 倍，與歷史正常範圍的 0.02 倍至 0.03 倍間仍有一段距離，預料電子與非電子類股將繼續上漲，但後者漲幅將繼續高於前者。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美國重回亞洲，台股基金最大利多

上任至今，拜登政府用行動證明，民主黨政府與共和黨政府只在手段上有分歧，對抗中國的大方向並無轉變。預料未來幾年，除了重啟談判的台美貿易協定外，台灣將進一步融入美國新的供應鏈中，有利台股基金表現。

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