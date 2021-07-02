【日盛投顧】台股沿五日線開高震盪

◆盤勢分析

1. 美國標普再創歷史新高，激勵台股早盤高開，但類股輪動快，漲多個股震盪劇烈，全日台股在平盤附近震盪整理，終場台股下跌 3.79 點，跌幅 0.02%，收 17,710.15 點。

2.OTC 開高走高，收盤上漲 1.12%，收紅 K 棒，收復週四長黑 k 的 1/2，表現優於加權。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收小黑 K 棒，目前各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：2 日成交量縮至 6,114.10 億元，顯示市場追價意願仍有疑慮。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 222.66 億元；外資 - 199.90 億元、投信 - 18.58 億元、自營商 - 4.19 億元。

電子股轉強，傳產、原物料漲多震盪

1. 航運、鋼鐵：本波強勢的的航運與鋼鐵族群漲多後拉回；航運指標 2615 萬海、2603 長榮、2609 陽明週五高檔震盪，其中，長榮警示股打開市場賣壓湧現，航運族群普遍呈現高檔拉回整理；鋼鐵則同步走弱，僅有少數如 2006 東鋼、2031 新光鋼、2032 新鋼等守住紅盤，大多個股下跌居多。

2. 塑化股：國際油價來到近期高點，早盤帶動整理族群集體上漲，但午盤過後市場轉憂慮成本恐怕將會拖累後續獲利，股價轉而震盪下跌，收盤僅有大型塑化股勉強撐住紅盤，二線與小型塑化股留長上影線，走勢不佳。

3.IC 設計、電子零組件、車用電子、電池：資金轉向即將進入旺季的的電子族群 3035 智原、3443 創意、2436 偉詮電、5269 祥碩等股價震盪上揚；8255 朋程、6509 聚和、4739 康普持續上漲。

4. 面板、DRAM：面板報價緩漲，加上面板雙雄 3481 群創、2409 友達加入 0050 成分股，搭配東奧題材，周五股價走高；6 月下旬 DRAM 現貨價漲勢再起，缺貨短期無解，2344 華邦電、2408 南亞科、3260 威剛、3006 晶豪科記憶體族群股價持續走高。