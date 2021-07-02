【永豐期貨】鋼鐵及航運漲多拉回 台股週線連7紅

期貨走勢

台指期週五上漲 3 點至 17649 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 61.15 點，電子期逆價差擴至 - 2.39 點，金融期逆價差擴至 - 7.78 點。現貨部分，三大法人賣超 222.68 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 832 口至 - 9138 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1048 口至 - 28865 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1428 口至 - 12746 口。

週四市場靜待稍晚的非農就業數據，另外 OPEC + 將產量決策會議推遲至週五，油價及能源股上漲，道瓊上漲 0.38%，標普 500 上漲 0.52%，那斯達克上漲 0.13%，費半指數下跌 1.5%。台股今天早盤一度上漲逾 80 點至 17795.88 點，但鋼鐵及航運股轉弱，加權指數翻黑小跌收在 17710.15 點，週 K 連 7 紅。族群來看，航運、鋼鐵比重仍有 4 成以上，但股價漲多拉回，而電子拉抬力道有限，台積電下跌 0.84%，收 588 元，聯電則上漲近 1%，收 52.6 元，整體來看，近期美股續創新高，而目前台股電子股持續盤整，未見明顯轉強訊號，但航運、傳產股受惠報價走揚，加上美國基建計畫利多刺激，未來大盤在電子、傳產、金融健康輪動下，有望帶領台股向上盤堅、再創新高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 升至 1.38。VIX 指數下跌 0.68 至 19.14。整體選擇權籌碼面中性偏多。 (永豐期貨研調)



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