幣安風波不斷 又遭泰國、開曼群島監管單位盯上

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance Holdings Limited）正面臨越來越多國家更嚴格的監管，周五又遭（2 日）泰國與開曼群島（Cayman Islands）分別對該公司提出訴訟與調查。

泰國證券交易委員會周五向泰國皇家警察部提起刑事訴訟，指控幣安在該國無照經營數位資產業務。開曼群島的金融監管單位也表示，經調查發現，幣安在該區並未獲經營許可。

幣安聲明表示，出於政策考量，不會對任何監管機構相關的消息置評，目前正密切配合監管機構並稱業務合規，會積極跟上加密貨幣領域不斷變化的監管政策與法規。

幣安旗下 CoinMarketCap.com 數據顯示，周末幣安的交易量在過去 24 小時內下降約 18%，幣安幣價格下跌 2%，而比特幣周五價格幾乎沒有變化。

目前幣安正受美國司法部與商品期貨交易委員會（CFTC）審查，新加坡金融管理局表示，也會跟進美國作法對境內幣安子公司進行調查。

此外，日本金融（Financial Services Agency）曾警告，該機構在未向監管機構申請登記下提供加密貨幣服務。英國金融行為監管局（FCA）最近宣布，禁止幣安在英國境內從事交易等受監管行為。

幣安成立於 2017，憑藉獲得幣安幣與低廉手續費等獎勵措施，使其迅速成為全球最大的加密貨幣交易所。近期幣安也成為全球最大加密貨幣衍生商品交易所，並開發出新的數位分類帳本，要和以太坊的「去中心化金融應用」（DeFi）競爭，DeFi 是加密貨幣最熱門的領域。