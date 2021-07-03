美鋰礦開採潮！通用汽車宣布加州地熱投資案 當電池原料自給第一人

大力投資電動車的通用汽車 (GM-US) 即將顛覆鋰礦產業，周五 (2 日) 宣布投資加州地熱投資案，可望成為汽車界自行開採電動車電池重要原料的先鋒。

此投資案鄰近地熱能源豐富的加州​Salton Sea，由通用汽車協助開發「控制熱能資源公司」(CTR) 的「地獄廚房」(Hell’s Kitchen) 地熱鹽水計畫，開採到的原料將用於在美國生產電動車。

CTR 執行長 Rod Colwell 表示，如果按計畫順利進行，2024 年年中之前，「地獄廚房」計畫的產量可以達到 6 萬噸，約滿足生產 600 萬輛電動車的用量。這代表屆時 CTR 可能成為美國最大鋰電池生產商，約是競爭對手美洲鋰業公司 (Lithium Americas)(LAC-US) 內華達州開採案規劃產量的兩倍。

通用電動化策略主管 Tim Grewe 說：「此計畫將滿足我們可觀的鋰原料需求。」通用只願透露投資規模為「數千萬美元」。CTR 預期明年底前取得聯邦政府許可。

先前中國長城汽車和比亞迪雖然都曾投資鋰礦生產商，但迄今還沒有車廠像通用一樣積極，直接投入鋰礦開採過程。通用直接參與鋰礦開採，可能促使其他車廠尋求類似的結盟計畫。

全球車廠紛紛朝電動車轉型，對鋰礦需求水漲船高。顧問機構 Benchmark Mineral Intelligence 預測，不出四年，鋰礦需求將超出供給的 20%。

有「股神」美譽的巴菲特，在加州 Salton Sea 經營地熱發電廠，過去也曾研究如何開採鋰礦。根據美國地質調查局 (USGS)，Salton Sea 這區的鋰蘊藏量估計超過 1500 萬噸鋰礦。

通用同時也正與其他美國鋰礦業者討論供應合約。這家傳統車廠兩周前宣布，將把電動車和自駕車投資規模提高 75% 至 350 億美元。