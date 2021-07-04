〈觀察〉全聯跨出智慧超市第一步 將掀零售界進化新潮流？

隨著家樂福併下頂好，全聯、家樂福二大連鎖超市社區布局競賽白熱化，而全聯再次出新招，本周在台北內湖推出首間智慧超市新店型，事實上，智慧零售店早在 2018 年已被全家 (5903-TW) 率先提出，但至今並未明顯普及，這次全聯開首家結合各種生活產業的新型態智慧超市，在全聯領頭下，不排除將再掀起一波零售界進化的新潮流。

全聯首家瑞光智慧超市占地 391 坪，設計初期即採用 VR 虛擬實景提案，優化門市購物動線，並因應疫情帶來的無接觸趨勢，規劃設有自助結帳機台，並支援現行門市既有的非現金支付工具。

全聯也在此次的智慧超市首店中導入 14 組多媒體貨架標籤、10 組 7.4 吋大型電子標籤，以及 1.5 萬個電子標籤省力化裝置，以現行門市每 2 周更換一次紙本檔期價卡計算，設置電子紙和電子標籤的智慧店型，平均至少可節省單店每次約 8000 張紙張浪費和人力更換標籤時間。

不僅如此，全聯也導入黑沃咖啡、Ucity wash 等生活產業，各占地約 20 坪並設置約 30 個座位，提供 AI 智慧咖啡販賣機、AI 手沖咖啡機和 AI 真空冷萃機，以及自助洗烘衣、智取櫃送洗等服務，目標讓超市成為社區住戶休憩新空間。

事實上，超商業者導入精品咖啡、自助洗衣店型已行之有年，全家在 2018 年推出科技概念 1 號店，隔年又開 2 號店持續測試，設置有螢幕型智販機、雙溫層智販機和可微波鮮食便當的智販機，藉此優化工作流程、降低店員工作量。

由於單單一家科技概念店建置成本高達千萬以上，全家主要是透過技術測試後，將合適的智慧設備導入合適的店點，而非全店完整複製展店。

全聯此次則認為，期望結合各種生活產業的新型態智慧超市，後續可複製到目前全台興建的社宅或集合式住宅中，未來也不排除與任何生活產業合作的可能性，積極深入社區。

整體來看，即便早有大型零售業者提出智慧概念店，全聯並非先驅，不過，全聯全為直營店，且全台超過千家，在家樂福超市進逼下，全聯率先提出超市版智慧店，宣示領先地位濃厚，甚至可能將成為推廣智慧店最迅速的零售業者，不排除進而促使其他同業跟進，引發一波開智慧店的新潮流。