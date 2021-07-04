全球股票型基金前十強出爐 兩大主軸當紅+一題材竄高

上半年全球股票基金績效出爐，表現最好的前 10 檔基金中，主要集中在受惠抗疫與解封需求的主題型基金，生技醫療、新科技明顯是兩大主軸，但是隨著歐美解封帶動的犒賞式精品消費與戶外運動需求，也讓精品基金績效竄高。

全球資金充沛搭配疫情改變人類回不去的態勢，預料全球資金追逐趨勢投資，將轉往不可逆的投資主題，包括改變人類壽命的「生技醫療」，及各產業正如火如荼朝數位轉型的「新科技」，都將躍為下半年股市投資焦點。

尤其是生技醫療，由「醫療 + 科技」掀起「新興生技股」投資風潮，帶領生物科技產業，走向 AI 化、智慧化與再進化，今年上半年績效最好的新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，隨 AI、大數據技術日益純熟、全球生物科技，出現顯著突破性創新，尤其看好基因編輯、基因測序兩大產業前景，未來商業應用潛力十分可觀。

後疫情時代：生醫股可攻可守、長線氣勢如虹

李淑蓉認為，Covid-19 疫情加速醫療新科技發展，中長線來看，偏重新興生物技術的細胞治療產業，包括組織修復或重建的「再生醫療」、鎖定癌症的「免疫治療」及針對遺傳疾病的「基因治療」等 3 大新興生物技術，將重啟產業全新面貌及市場商機，預估下半年，生技醫療產業，重點仍是癌症腫瘤技術、基因與細胞治療、與基因編輯 3 大次產業領域，預估衍生出來的相關藥物，將帶動產業估值提升。

同時，李淑蓉預估，整體產業持續受惠於藥物的快速發展、資本的大量流入、及併購的可能性提升，開啟生醫產業更多機會之窗，與帶動更多成長動能，預估下半年生技醫療投資前景仍然亮麗，值得投資人持續定期定額長線布局，掌握人類不可逆的長線趨勢財。

後疫情時代：精品上半年打出超越新科技的好球

上半年績效亞軍的永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，儘管新冠疫情在全球控制情況，還未到可以完全樂觀的地步，不過，運動休閒是人類追求幸福生活、釋放壓力的方式，不會因疫情而改變，永豐主流品牌基金就是佈局兩大重點產業：精品與運動族群。

羅嘉德說明，重要精品龍頭股多數為歐洲企業，上半年歐股受惠解封與經濟景氣提振，多頭揚升持續創高。

歐美局部解封後的消費、戶外運動需求，從歐、美機場湧現人潮的現象可知，羅嘉德分析，長期居家隔離讓人們重新反思生活態度，疫情後的戶外運動、健康生活更見強烈嚮往，這也反應在股價表現上，繼奢侈品大廠端出優於市場預期的第一季財報表現，股價連續超過兩個月走強後，先前業績因疫情衝擊而較晚起色的運動品牌，更在近期出現翻轉式復甦跡象，股價也有極為亮眼漲幅。

羅嘉德表示，奢侈品牌與運動品牌跨界合作頻繁現象，跨界合作反映運動品牌潮流化的大趨勢，及新一代年輕族群擁抱運動健康生活型態等。近期歐、美、中疫情高峰期已過的地區，民眾陸續將消費移轉至實體門市，釋放積壓長達一年多的購物需求，運動與精品更是新一波實體店舖消費大宗。永豐投信持續看好精品產業的成長與消費需求再提升，更建議採取長線定期定額策略投資精品基金。

