美元轉強 銀行搶推優利定存 利率最高1.3%

聯準會 6 月釋出鷹派訊息、加上美國疫後經濟強勁復甦等兩大因子，支撐美元走勢，綜合目前新台幣仍居相對強勢格局，是進行美元布局的好時機。有鑑於此，多家銀行紛紛推出美元優利定存，大搶商機，利率最高 1.3%，只要透過行動銀行手指輕鬆滑，年息就可以穩穩入袋。

北富銀表示，受疫情影響，不少民眾將出國旅遊、購車買房等大額支出延後，手頭閒置資金可先進行短期理財規劃，聰明創造更佳收益；同時，當前疫情起伏，長期投資趨勢有待觀察，建議投資人不必急於一時，可先運用美元優利定存穩健靈活的特質進行短期資金配置，以保留未來投資彈性。

美元指數在疫情期間受到寬鬆政策影響，走勢偏弱，然而聯準會 6 月利率決策會議釋出鷹派訊息，暗示 2023 年底前可能會升息，激勵短線美元反彈；同時，美國在疫後經濟強勁復甦，良好的經濟基本面為美元帶來支撐。

為鼓勵民眾善用數位理財服務，減少實體接觸，北富銀這次美元優利定存專案特別鎖定行動銀行個人用戶，只要在 8/31 前的銀行營業時間內，開啟富邦行動銀行 App 點選「美元優利 1.3%」專區，以新臺幣活期帳戶依本行牌告匯率換匯轉存美元定存，即可享有 1 個月天期的 1.3% 優惠年息，且不限承作筆數，單筆最低承作金額自 1000 美元起，最高或每日累計換匯金額限新台幣 50 萬元以下 (線上及臨櫃通路合併計算)。

中國信託也鎖定網路銀行和行動銀行客戶，一樣在 8 月底前推出美元優利定存，金額達 1000 美元至 3000 美元以下，利率為 0.3%；3000 美元至 1.2 萬美元，利率為 1%，同樣為 1 個月天期。

玉山銀行也於網路銀行推出美元優存，至 7 月 30 日止，金額達 1000 美元以上，利率為 0.23%，為 3 個月天期。至於台新銀行同樣在網路銀行推美元優存，只要資金來源為新資金，至 8 月底止，1000 美元至 1 萬美元以下，利率為 0.38%，同樣為 3 個月天期。

美元具備支撐，布局正是時候，銀行業者表示，民眾如果想趁解封後出國旅遊或有購買美元保單、支付外幣保費等需要，可把握優利機會及早布局，不過，銀行業者也提醒，承作外幣存款須自行承擔日後轉換為新台幣或其他幣別所可能產生的匯兌風險，若要創造收益，貨幣轉換時必須算清楚匯差。