美國債務上限問題逼近 短債市場恐大幅波動

據《彭博》報導，短債交易員正在為未來的崎嶇道路做好準備，因為美國債務上限預計 8 月 1 日恢復，而國會迄今為止還沒有明確的處理方案，意味著聯邦政府很快會面臨借款的困難。

交易員最擔心的問題是，美國財政部正面臨急速削減國庫券供應的壓力，以便能滿足債務上限目標。而先前因投資者爭先恐後地尋找地方存放現金，這些票據已經供不應求。

要解決此一困境，國會需要提高或暫停債務上限，這一目標在 2019 年 7 月暫停兩年。過去十年的經驗顯示，當出現債務上限的威脅時，政客總利用此機會要求其他問題上的讓步。

聯準會債券購買計畫和聯邦政府的財政刺激措施，在一定程度上加劇了當前短債市場的失衡。分析師師將關注周三 (7 日) 發布的會議紀要，以期對官員對此事的看法有新的見解。

瑞士信貸集團策略師 Jonathan Cohn 表示，隨著財政部試圖實現其規定的現金餘額水平，國庫券的償還將是一個重要因素。預計焦點將開始轉向截止日期、曲線錯位，以及其他頻繁出現在債務限額攤牌時常見的問題。

到 2022 年 4 月到期的國庫券，殖利率大多低於 0.05%。在即將到來的一周內，短期國債是美國拍賣的唯一證券，政府定於周二發售 13 周和 26 周國債，周四發售另一輪 4 周和 8 周國債。

在 2013 年債務上限造成聯邦政府關門時，惠譽將美國評級降至負面觀察， 2011 年參眾兩院分裂，更促使標普全球評級首次下調美國的主權信用等級。

此前財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，除非國會在 8 月之前提高或暫停舉債上限，否則美國屆時可能無法按時足額支付政府的債務，這是難以想像的。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)1 日表示，他們正在考慮有關債務限額的「所有選項」。

市場分析師認為，儘管葉倫警告至 8 月份可能用盡現金，但政府至少可以力求至 10 月之前，免受債務上限打擊。

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