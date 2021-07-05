【袁志峰專欄】美元轉強，港股回復上落市

今天推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $15.40

1) 股市前景

三季度首個交易日，港股顯著下跌，南向資金大額減持尤其是科技股，嚴重削弱市場信心。恒指連跌 4 日，累跌 3.3%，無法向上突破 29500 點技術阻力位，美元指數轉強及中國製造業擴張速度放緩應該是主要原因，估計短期內維持區間上落市格局，板塊輪動持續。筆者看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品，及經營太陽能發電場業務。由於産能及產品售價上升，2020 年收入及盈利達 123 億元及 45.6 億元，分別同比增長 35% 及 89%，每股盈利增長 83% 至 0.554 元。6 月 16 日公司發盈喜，預期今年上半年盈利同比增長 100%-120% 至 28.1-30.9 億元，主要受太陽能玻璃產品的銷售量及售價上升所帶動。受 “碳中和” 政策推動，公司長遠盈利前景亮麗，建議買入，目標價 17.5 元，止損價 14.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 31 點，已是全日高位，隨即急瀉，單邊下行至尾市，最多曾跌 596 點，收報 28310 點，跌 517 點或 1.8%。成交額按日增 25% 至 1759 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 70 億元，是近 4 個月以來單日新高，包括淨賣出 14 億元美團 (3690) 及 33 億元騰訊 (700) 股份。6 月淨買入 50 億元。全周計，恒指跌 3.3%。

藍籌股 13 升 43 跌 2 持平。信義光能 (968) 及美團 (3690) 跌 8% 及 5%，為跌幅最大藍籌。其次是比亞迪 (1211)、吉利汽車 (175) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 4%。阿里健康 (241)、阿里巴巴 (9988)、安踏體育 (2020) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。小米 (1810) 及蒙牛乳業 (2319) 跌近 3%。恒安國際 (1044)、中國海外發展 (688) 及中海油 (883) 漲逾 1%，為升幅最大藍籌。

恒生科指跌 3.2%，成份股 1 升 29 跌。大型科技股領跌，快手 (1024) 跌 6% 再創新低，美團 (3690) 及京東健康 (6618) 跌 5% 及 4%。阿里巴巴 (9988) 跌逾 3%。小米 (1810) 及百度 (9888) 跌 3%。微盟 (2013) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 跌逾 5%。新東方在線 (1797)、萬國數據 (9698)、汽車之家 (2518) 及眾安在線 (6060) 跌逾 4%。ASM 太平洋 (522) 漲逾 2%，是唯一上升的成份股。全周計，恒生科指跌 4.2%。

板塊方面，航運及港口股逆市上升。中遠海發 (2866)、中遠海運港口 (1199) 及中遠海控 (1919) 升逾 5%、3% 及 2%。手機零件、體育用品、物管、教育、遊戲、光伏、軟件、線上醫療及汽車股跑輸大市，跌幅居前。舜宇光學 (2382)、丘钛科技 (1478) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 3%。李寧 (2331) 跌逾 4%。恒大物業 (6666) 及華潤萬象生活 (1209) 跌 4%。新東方 (9901) 及中國東方教育 (667) 跌 6%-8%。心動公司 (2400)、祖龍娛樂 (9990) 及家鄉互動 (3798) 跌逾 9%、7% 及 5%。褔莱特玻璃 (9895) 及信義光能 (968) 跌 8%-9%。

周五上証指數低開低走，全日單邊下行，最多曾跌 2.1%，收報 3518.76 點，跌 2.0%。深証成指跌 2.5%，科創 50 指數跌 2.6%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 600 億元。滬深股通北向資金淨賣出 86 億元，單日淨賣出金額創年內新高，6 月淨買入 154 億元。全周計，上証指數跌 2.5%，深証成指跌 2.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國國家互聯網信息辦公室 (網信辦) 公布，根據舉報，經檢測核實，滴滴出行 App 存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架滴滴出行 App。(信報)

美國非農就業數據遠超預期。 美國勞工部數據顯示，6 月季調後非農就業人口增 85 萬，預期增 70 萬；失業率為 5.9%，預期 5.7%； 平均時薪環比上升 0.3%，預期上升 0.4%。(Wind)

4) 個股訊息

長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實集團 (1113) 股份。李嘉誠基金會有限公司於今年 6 月 25 日、6 月 28 日、6 月 29 日及 6 月 30 日，以平均價每股 53.2654 元、53.32 元、53.6003 元及 53.7711 元購入長實共 168.5 萬股。(信報)

中升控股 (881) 公布，發行 4725.3 萬股新股予兩家公司，佔擴大後股本約 2%，每股發行價 63.3964 元，較上周五收市價 69.65 元折讓約 9.0%，集資額約 30 億元。(信報)



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