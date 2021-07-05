村田看好 MLCC今後3年成長率將逾10%

日本 MLCC 龍頭大廠村田製作所 (6981-JP) 社長中島規巨認為，2021 年度將在設備投資方面投入 1600 億日圓，與近年相比稍低，不過仍看好未來成長，而在 5G 與汽車電動化帶動下，今後 3 年 MLCC 整體市場的成長率將超越 10%。

至於研發中的全固態電池，中島規巨表示，已獲多家產業機械廠商採用，目標 2021 年內生產、月產量 10 萬顆；未來瞄準穿戴式設備的市場，盼能取代鋰電池。

即使疫情侵襲全球，村田上年度業績仍創新高，也成為日本一家營業利益超越 3000 億日圓的公司。

據《日刊工業新聞》5 日 (週一) 報導，村田製作所公司社長中島規巨接受專訪，他表示，今年設備投資稍低，主因廠房投資已告一段落，導致金額略微減少，其中生產設備投資方面約占 900 億日圓。

在 MLCC 方面，中島規巨認為，至少今後 3 年、整體市場的成長率將超越 10%，該公司也會強化產能應付市場需求。特別是在最先進的 MLCC 產品方面，會積極地進行投資、要在技術上超前海外對手 3 到 4 年。

村田製作所的投資重點以 MLCC 為主，除此之外，供應吃緊的電池方面，也積極設法強化產能，看好電動工具等的電池需求。而電池業務可能還無法在本年度中出現獲利，將以投資為優先。

另外，有別於全球半導體的短缺問題，中島規巨認為，多數顧客在 MLCC 方面的庫存水位普遍偏高，預測下半年 MLCC 需求可能會出現下滑。

在中國市場上，中島規巨認為，在美國針對華為實施的出口禁令影響下，中國在地廠商正不斷的擴張市占。但是在這樣的過度反應下、中國的智慧型手機市場恐怕也將下滑，雖然市場預期旺盛需求將持續，但實際狀況可能會有所出入。