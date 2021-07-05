南亞科6月營收攀33個月新高 Q2季增27%寫11季高點

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收 76.39 億元，受惠 DRAM 價格上漲，營收月增 0.46%，年增 43.6%，創近 33 個月新高；第二季營收 226.37 億元，季增 27.68%，季增 37.28%，近 11 季新高；上半年累計營收 403.68 億元，年增 30.61%。

南亞科目前 DDR3 營收比重約 3-4 成，在近來市場持續面臨缺貨下，也將部份產能轉往 DDR3，由於去年底以來價格漲幅已達 1 倍，帶動毛利表現衝高，獲利動能也優於 DDR4，推升南亞科營運持續走強。

南亞科指出，第二季月、季價格同步上漲，但由於目前產能滿載，第二季出貨量持平第一季，在漲價與產品組合改善等因素帶動下，整體營運表現優於第一季；南亞科預計周五 (9 日) 公布第二季財報，並釋出後市展望。

近來受到 DRAM 原廠季底控管出貨影響，DRAM 現貨價從 6 月下旬再掀漲勢，標準型 4Gb DDR4 現貨價重回高檔，利基型 DRAM 價格也再回到今年高點，第三季 DRAM 合約價格可望持續上漲。

研調機構 TrendForce 認為，受各終端買方上半年積極備庫存帶動，記憶體原廠庫存偏低，且第三季伺服器客戶將加大採購力道，預估整體 DRAM 價格將續漲約 3-8%。