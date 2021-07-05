蔡明彰觀點：鋼鐵複製晶片成戰略物資 中鋼PK台積電該選誰？

今天報告的主題是「鋼鐵複製晶片成戰略物資 中鋼 PK 台積電該選誰？」。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年投資台股未必要聽有道理的話，但絕對要聽有用的話。

今年是很特殊的一年，尤其聯準會 QE 無上限，促成大宗商品狂漲，歐美施打疫苗拉動日常生活用品旺盛需求。兩大背景下，使台股主流股換人做，今年來以航運、鋼鐵為首的傳產股漲幅驚人，今年來航運狂漲 267％、鋼鐵大漲 77％，對比電子才漲 16％，讓投資人懷疑人生。

下半年不少人認為電子進入傳統旺季，將會取代航運、鋼鐵成台股主流，這樣論點是有道理的話。但在今年特殊環境下，未必是有用的話。下半年若沒有精挑細選電子股，恐怕一般的電子股績效又要讓投資人失望。

回頭再解釋今年影響台股主流的兩大因素，美國 6 月非農就業報告新增就業人數 85 萬人，超過預期，但失業率上升至 5.9％，顯示就業數據的改善持續性不強，就業報告是左右聯準會貨幣政策最重要的參考指標，聯準會目前不會輕易收縮 QE，因此大宗商品價位仍居高不下。

即便鋼鐵、航運、塑化等原物料波段漲幅可觀，但只要短線股價拉回，逢低買盤將立刻湧現，雖有 Delta 病毒的新疫情威脅，但沒有減少歐美施打疫苗後的剛性需求。

歐美下半年最高峰需求是 12 月的聖誕節，今年貨櫃輪運價史上最大漲幅，迄上週連十三漲，迫使亞馬遜、家得寶 (Home Depot) 等大型通路商包船載貨，務必在 8 月將貨順利裝上貨櫃，所以航運運價沒有回檔的空間。

既然不是基本面的問題，就是漲太多、需要換手的籌碼面麻煩。其中，貨櫃三雄價位最高的萬海 (2615-TW)5 月 EPS 2.45 元，較 4 月的 2.75 元衰退，引發週一航運的殺盤。為何萬海 5 月營收創歷史新高，但獲利反而減少呢？主因美國新開航線的初期營運成本上升，但第二季搶入高運價的美東航線，加上第三季運價持續上漲，萬海估第二季 EPS 8 元以上、上半年 15 元，估第三季 9～10 元，全年 EPS 可望上修至 33 元，最近高點 353 元的本益比逾 10 倍，不能說萬海價位太高，但長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW) 肯定比較便宜。

長榮 5 月 EPS 2.91 元，高出萬海 0.46 元，但價位低於萬海 100 元，估長榮第二季 EPS 9 元以上、上半年 16 元，半年報也會優於萬海，遭處置出關，上週五價位下跌，週一收中紅，應不會被二度處置。搭配陽明週二解除處置，長榮、陽明將迎來 6 月營收再寫歷史新高的行情。

投資人要習慣航運的大漲後短線急跌，反而大漲緩跌才是航運做頭的訊號，一旦未來航運景氣出現真正的拐點，急漲緩跌就不能再介入了，但迄今還沒有這種警訊，投資人必須分清楚航運、鋼鐵的景氣拐點及心理拐點。

出現景氣拐點時，才是出清傳產股的時機，心理拐點只是大家覺得傳產股漲太多，航運、鋼鐵佔大盤成交量比重太高，資金會轉回電子，被心理拐點影響拋售傳產股將錯失今年賺錢大好機會。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年以來屢次航運、鋼鐵漲多急跌，資金蹺蹺板效應，電子強彈，可是最大破綻是電子資金佔比始終沒有回升到 50％以上，暗示不少人是傳產漲多的暫時資金 PARKING 在電子。

電子股是否重返主流，要看 7 月 8 日大立光 (3008-TW)、15 日的台積電(2330-TW) 法說會，大立光因鏡頭升級有限及缺料，使毛利率無法提升。台積電受限手機成長性，恐第三季展望低預期，為電子旺季投下變數，因此電子股以利基型中小電子為選股焦點，但不可一廂情願，電子股就成為下半年台股最大主流。

倒是傳產八大權指股半年報值得期待，包括貨櫃三雄、台塑四寶及中鋼 (2002-TW) 將在 8 月中旬前公佈史上最佳的第二季獲利數據。

八大傳產股將取代電子權值股，成台股攻 18,000 點的主帥。中鋼受梅雨影響，6 月出貨略低目標，6 月營收再創歷史新高或有變數，上週挑戰 40 元無功而返，應是反映這個因素，但股價反映未來，中鋼傳出 7 月內、外銷接單爆滿，訂單達到 103 萬公噸，預估第三季接單上看 310 萬公噸，中鋼第一季 EPS 0.57 元，1～5 月稅前 EPS 1.7 元，估計第二季稅後盈餘 140～150 億元，單季 EPS 0.9 元，將超越市場預期的 0.8 元、上半年 1.5 元，全年上修至 3.6 元，本益比才 11 倍。

中鋼本益比是台積電 26 倍的一半不到，台積電過去 2 年大漲 135％，因為中美貿易戰使晶片成為戰略物資，現在輪到中國報復美國。美國防堵中國取得晶片，中國可能跟進俄羅斯，對鋼鐵加徵出口關稅。

美國國會將在 9 月通過拜登政府的 8 年 1.2 兆美元基礎建設，以傳統交通項目為主，對鋼鋁需求大，美國每年進口鋼鐵 3,600 萬公噸，推動基建將加大進口，若鋼鐵價格再大漲，債務加重及通膨上升。

川普時代祭出 232 條款，美國對進口鋼、鋁分別加徵 25％及 10％關稅，台灣過去一年輸美 100 萬公噸鋼鐵，但 232 條款後降為 30 萬噸，剛結束台美 TIFA，台灣方面提出對台灣輸美鋼鐵取消關稅，美方答應討論此事。一般預料，中國若正式宣佈加徵鋼鐵出口關稅，美國將對包括台灣在內幾個友好國家調降或取消鋼鐵關稅，屆時鋼鐵將複製晶片成為新的戰略物資。

台灣輸往美國鋼鐵，以冷軋及鍍鋅烤漆鋼捲兩類為主，將最受惠鋼鐵成戰略物資，鍍鋅烤漆鋼捲以燁輝 (2023-TW)、盛餘(2029-TW) 最有競爭力，燁輝產能較大，但盛餘績效較好，第一季毛利率燁輝 10.67％、盛餘 14.85％，第一季 EPS 燁輝 0.58 元、盛餘 0.86 元，顯然盛餘略勝一籌。

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