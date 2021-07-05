〈台微體私有化〉考量新藥長期發展 將併入森投資子公司 10/8下櫃

台微體 (4152-TW) 今 (5) 日宣布，考量旗下藥品未來發展，擬與森投資公司進行股權轉換，成為森投資 100% 子公司，預計今年 10 月 8 日下櫃。

台微體董事會今日決議，將與森投資進行股份轉換，原股東有兩種選擇，一為簽訂重組合約、股份轉換，由森投資新發行的乙種特別股為對價，換股比例 1:1，原股份先轉換成森投資乙種特別股，未來台微體會設立開曼公司重新掛牌，股東持股再轉換成台微體股份，換股比例也同樣是 1:1。

若不參與股權轉換，台微體與大股東籌措約 9000 萬美元 (約新台幣 25.1 億元)，做為兌現贖回股份所需資金，台微體將以每股 100 元收購股權，以台微體前一日收盤價 83.5 元估算，溢價約 2 成。

總經理葉志鴻表示，因應海外市場競爭加劇，所需的資金龐大，投資風險也相對增加，考量公司長期發展規劃以及保障股東投資權益，森投資也引進 PAG 集團成為新股東。

PAG 為私募基金集團，目前管理超過 400 億美元資產，葉志鴻指出，與 PAG 集團接觸後，雙方考量未來研發中新藥，若要擴展至歐美地區，需大筆資金，因此調整營運策略，擬讓台微體私有化後，再重新上市。

台微體表示，股份轉換案將於 8 月 20 日股臨會進行討論，經股東決議通過後，擬向櫃買中心申請股票終止買賣、金管會申請停止公開發行，另外，公司於美國那斯達克所發行之美國存託憑證，亦將依據適用之規定辦理下市及取消註冊。