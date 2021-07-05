台股衝新高 元大台股「五小福」基金漲勢全勝大盤

鋼鐵、塑化股領軍，電子股轉強帶動下，台股加權股價指數今 (5) 日上漲 209 點再衝歷史新高，台股基金漲勢更帶勁，元大五小福台股系列基金續創淨值新高，表現最佳的元大經貿基金單日上漲 2.3%，五檔系列基金平均上漲 2.1%，遠勝大盤的 1.2% 漲幅。

今 (2021) 年以來，不同產業、大小型股票良性輪動，為專注選股的主動型基金經理人營造極大的表現空間，多數主動型基金都有勝過大盤指數的表現，以主動式台股基金整體規模最大的元大投信為例，今年主打的元大「五小福」台股系列基金為例，今年以來五檔績效都勝過大盤 5% 以上。

元大經貿基金更在掌握航運、鋼鐵的飆升行情下，今年大漲 34.8%。此外，元大多福基金也因為第二季加碼航運股的策略奏效，績效急起直追，連五日創新高，淨值進逼百元俱樂部之列。

元大台股基金團隊表示，隨著歐美陸續傳來解封消息，全球景氣邁向復甦，以航運、鋼鐵領軍的傳產股第二季以來走勢強勁，然而，至 8 月中旬前，各家公司的半年報即將揭曉，獲利能力優異的電子股也可望迎來財報行情，因此，投資人在產業佈局上不宜偏廢。而且，全球最大電動車電池供應商寧德時代近來股價連連飆高，有機會帶動台股電動車相關概念股行情。因此，電子股有望在下半年接棒，為台股漲勢續添柴火。

投信法人分析，歐美市場迎來經濟解封，有機會出現報復性消費潮，蘋果手機可望重回銷售成長軌道，並可能為股價落寞許久的蘋果供應鏈，重新注入動能。在元大「五小福」台股系列基金裡，元大高科技基金、2001 基金與卓越基金都是以電子股為投資主軸，在 5G、電動車和蘋果供應鏈等熱門題材都有著墨。

元大台股基金團隊建議，指數高檔時之際，類股間的輪動勢必更為激烈，個股表現差異加大，主動選股操作的台股基金有機會更有優勢。

