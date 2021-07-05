〈台幣〉美元轉弱亞幣齊揚 台幣升7.5分收27.915元

美國 6 月非農就業增幅超乎預期，台股今 (5) 日跟隨美股走高，大漲逾 200 點，站上 17900 點關卡，改寫歷史新高，國際美元走弱，使得外資偏向匯入，新台幣兌美元早盤升值逾 1 角，往 27.85 元靠攏，但尾盤升勢收斂，收在 27.915 元，升 7.5 分，台北外匯市場成交值縮至 7.65 億美元。

台股今天開高走高，電子重回市場主流，帶動大盤一度攻上 17940 點，終場大漲 209 點，收在 17919 點，盤中、收盤均創下歷史新高，劍指萬八。三大法人合計買超 166.2 億元，其中，外資終止連 2 賣，反手買超 115 億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天以 27.93 元開出，外資早盤偏向匯入，大舉拋出美元推升台幣走強，加上出口商助攻，最高衝上 27.854 元，升值多達 1.36 角，但午盤過後，外資操作偏保守，同時也有部分進口商進場承接。

新台幣兌美元終場升幅收斂，以 27.915 元作收，升值 7.5 分，由於美股周一美國獨立日假期休市一天，台北外匯市場成交值縮至 7.65 億美元，元太外匯市場則為 3.82 億美元，合計為 11.47 億美元，較上周五明顯量縮。

觀察亞幣表現，根據央行統計，日圓兌美元今日大幅升值 0.6%，為亞幣中最強勢，新加坡幣、人民幣分別升 0.45%、0.36%，台幣與韓元升幅約為 0.27%。美元指數下跌 0.5%，歐元則強升 0.41%。

雖然國際美元回落，台幣轉強，但市場擔心，台積電將於 7 月 15 日發放約 648 億元股利活水，外資可能拿了股息就閃人，將壓抑台幣後續升值力道，外資動向仍待觀察，接下來，市場將焦點放在美國 FOMC 的會議記錄，有沒有關於收縮寬鬆政策的論調。