設備廠大量Q2營收創新高 本季訂單能見度高

設備廠大量科技 (3167-TW) 受惠 PCB 市場需求熱絡，今 (5) 日公布 6 月營收達 4.45 億元，創新高，第二季也在逐月創高帶動下，營收 13.11 億元同寫新猷，季增 36.86%，年增 1.3 倍。

大量科技 2021 年上半年營收為 22.69 億元，年增 1.54 倍，目前手中訂單能見度可看到第三季季，產能利用率也達 100%。

展望今年全年，受惠台、陸設備投資帶動，營收目標挑戰超越 2018 年高峰 39.87 億元。

大量 2021 年首季營收為 9.58 億元，創 10 季以來新高，稅後純益 8095 萬元，年增 4.55 倍，每股純益 1.01 元。

大量目前設備產品涵蓋 PCB 和半導體，其中 PCB 除各式標準化多軸鑽孔機、多軸成型機外，帶有 CCD 深控系列的產品，也是近年大量積極推廣的重點。

半導體設備方面，大量除了檢查、量測設備陸續看到成效，CMP Pad 量測模組也是今年重點，大量表示，開發出的 CMP Pad 量測模組，可在濕製程、研磨階段做到即時的資料搜集、監控、量測，動態量測研磨墊均勻度，未來奈米級製程時，CMP 用量會越來越大，正積極通過台灣第一線客戶認證，預計第三季完成商品化驗證。