群益權證小教室：投資人必看籌碼面與外資投信連續淨買超

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

盤後搜尋的「籌碼面」，同時篩選「外資連續淨買超 1 週」及「投信連續淨買超 1 週」。

以 2021/7/5 盤後資料為例，篩選結果前 5 個選項分別為順德 (2351-TW)、瑞昱 (2379-TW)、鴻準 (2354-TW)、台光電 (2383-TW)、微星 (2377-TW)。其中，順德 (2351-TW) 於當日漲停，提醒權友漲停標的權證須留意價格偏離風險。

若以瑞昱 (2379-TW) 為例，點擊標的名稱左邊紅色放大鏡可進入權證搜尋頁面，因外資投信皆已連續一週淨買超，建議看多標的，選取「認購」，並篩選價內外程度 - 5% ~ +20% 且剩餘天數 90 天以上的權證。

今天幫大家挑選出來的瑞昱群益 0B 購 01 (034989 -TW) 權證，不僅符合我們所篩選的價內外程度及剩餘天期條件，有效槓桿也有 4 倍以上，看好條件就可以直接透過群益權民最大網下單。

今天的「群益權證小教室」到這邊告一段落，我們明天見！