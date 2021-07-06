唐鳳推疫苗預約系統金馬澎試辦 開放第9、10 類意願登記

行政院政務委員唐鳳今 (6) 日公布新冠疫苗預約系統初步規劃，將開放第 9 類「18 歲至 64 歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，以及第 10 類「50 至 64 歲成人」進行預約，今起已在金門、馬祖、澎湖試辦，對象為戶籍或居住地在這三地的民眾。

唐鳳今天於全國防疫會議會後記者會上說明，之前已經與地方首長開會討論確認後，絕大部分縣市認為，疫苗預約平台啟動的條件，為 64 歲或以下的民眾比較適合，因為相當於中央統一造冊，來取代紙本的造冊。

唐鳳指出，此系統分為 4 個步驟，首先是意願登記，各縣市就可以在疫苗到貨後，事先知道要整備多少施打的量能；第二，1922 就會發送簡訊給有意願登記的人；第三，預約接種後，就可以挑選在未來一周要去哪裡施打及時段；第四，實際接種疫苗。

若是前 8 類疫苗施打量充足時，就會滿足啟動預約平台啟動的條件，開放第 9 類「18 歲至 64 歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，以及第 10 類「50 至 64 歲成人」進行預約施打。

唐鳳進一步指出，第 9 類是全年齡層，但持有罕病、重大傷病卡的民眾才能來預約登記，高風險疾病者則會利用健保資料的主診斷碼來帶出，這些名單都已經運算出來了。

唐鳳說，今天已經啟動意願登記的網站 1922.gov.tw，金、馬、澎三地率先試辦，符合第 9、10 類條件者，可上網輸入健保卡號，以及身分證字號或居留證號碼，來當作登錄的方式，接著還要輸入手機號碼、希望接種的行政區、希望接種的疫苗種類。

唐鳳強調，系統預設會把食藥署開出 EUA 的疫苗都納入，雖然目前只有 AZ、莫德納兩種，但未來可能會有很多種，之後若有某些廠牌無法接受，也可以拿掉勾選，民眾都可隨時回來系統編輯。

唐鳳表示，意願登記完成之後，系統每個星期三下午 5 點統計收單一次，若確定有一批國外洽購的疫苗即將送抵台灣，在隔一周、封緘檢驗期間就會開放預約系統，將從第 9、10 類 64 歲以下逐個年齡開放，要看各年齡層的登記狀況，預約沒有先來後到的問題。

