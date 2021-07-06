【中信投信】中信中國高股息ETF首配息 息收有望享賦稅優勢

中信中國高股息 ETF（00882）為國內首檔聚焦香港掛牌陸股為主的配息型產品，隨通膨升溫，估值相對低、居息收保護的金融、地產、能源等產業格外受資金追捧，中信中國高股息上市不到半年，已是陸股原型 ETF 中規模最大、受益人數最多的基金 *，並將於 7 月 16 日進行第一次除息，每單位配息金額預估為 0.68 元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減，參與配息的最後申購日為 7 月 15 日。

由於股息以成份股註冊地作為課稅依據，註冊於香港或其他國家的企業，其配息來源屬海外所得；中信中國高股息 ETF 所追蹤的恒生中國高股息率指數約 53% 企業註冊地為中國、台灣以外地區，適用海外所得達 100 萬元以上須申報，超過 670 萬達課稅標準。因此對多數投資人來說，選擇該檔配息產品做為存股標的，還可相對享有賦稅優勢。

中信中國高股息 ETF（00882）經理人葉松炫表示，高股息 ETF 成分股通常以金融、傳產居多，近期全球經濟強勁復甦，但通膨壓力升高，使市場聚焦於地產、原物料等內需產業，助長高股息基金買氣。

葉松炫指出，近期由於聯準會堅持通膨不存在結構性壓力，導致金融、原物料出現一波修正，但原油身為通膨火車頭，油價經過回檔整理後，近日再創 2018 年 10 月以來新高，讓這波通膨很難只是曇花一現。

葉松炫強調，中國經濟雖然在人行收水前提下，復甦力道稍微減緩，但全國規模等級以上的企業持續報喜。前 5 個月全國規模以上工業企業利潤年增達 83.4%，近 7 成行業利潤較去年繳出正成長成績，其中，大宗商品價格上漲為帶動企業獲利主因，加上旅遊及商家逐步解封，仍有助於推升能源相關企業股價。

另一方面，房地產仍然是中國固定投資的主要來源，需求與投資力道強勁不衰。儘管中國政府近期在房地產政策上有所收緊，除加強監管力道，並要求地產開發商控制槓桿，長期有助於地產行業改善體質，汰弱留強。

值得注意的是，在交易所掛牌的 ETF，其性質雖類似基金，但投資人交易 ETF 時，其申購價格為「市價」並非「淨值」，兩者可能出現背離而產生折溢價情形；若折溢價過高，須留意未來基金價格漲跌幅與追蹤的指數標的出現落差。中信投信提醒投資人留意買賣風險，ETF 折溢價即時訊息可於官網查詢。

＊根據 CMoney 統計至７月２日，中信中國高股息 ETF 規模為 133 億，受益人數為 75130，皆為陸股原型 ETF 中最大。

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