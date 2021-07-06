【日盛投顧】價跌量縮 盤中續創歷史新高

◆盤勢分析

1. 週一美股休市，週二台股以上漲 9.89 點的 17929.22 點開出後，在玻陶、造紙、百貨、航運、觀光、被動元件等類股等族群領漲下，早盤最高來到上漲 89.04 點的 18008.37 點，但在資金又跑回玻陶、航運等傳產股使電子股未能延續昨日漲勢，加上 2454 聯發科的填息走勢不夠強勁，使台股震盪走低，終場以下跌 6.26 點的 17,913.07 點作收，成交金額為 6,048.58 億元。三大法人合計賣超 33.09 億元：外資買超 1.2 億元、投信賣超 3.2 億元、自營商賣超 31.09 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，維持多頭格局。

(2) 均線：從 6/23 至今沿 5 日線上漲趨勢未變，短線仍有高點可期。

(3) 技術指標：日 KD 在 6/24 出現黃金交叉，週二 KD 雖開口縮小，仍為高檔鈍化格局，短線仍有高點可期。

3. 櫃買指數: 開高震盪走低，下跌 0.6%，收在 215.3 點，週三恐回測 5 日線支撐。

4. 觀盤重點：週二盤中雖已 18008 點再創歷史新高，但在電子股漲勢未能延續，加上 2454 聯發科的填息走勢不夠強勁，終場指數小跌，後勢要留意電子股是否重掌主流，而資金是否持續回流電子股，若不能則未來漲幅恐將受限。

玻陶、航運、被動元件、觀光、電子商務等族群走強

1. 玻陶: 受惠中國玻璃供給持續緊縮、加上房地產需求強勁，玻璃庫存創歷史低點，推升中國玻璃期貨漲勢，也使得 1802 台玻 5 月營收創新高，第二季營收挑戰 150 億元，將創新高，法人預估今年 EPS 超過 3 元；週二由 1802 台玻、1806 冠軍漲停領軍，而 1809 中釉、1810 和成等均有 2.88% 以上的漲幅。

2. 航運: 貨櫃三雄受惠運價上揚，上半年獲利都可望超過一個股本甚至挑戰 1.5 個股本，隨著第三季旺季來臨，艙位及貨櫃船供應持續吃緊，加上 6 月起加收旺季附加費 (PSS)，7 月起調漲運價加收綜合費率上漲附加費(GRI) 等，貨櫃三雄第三季獲利可望持續攀升；週二由 2609 陽明、5608 四維航漲停領軍，而 2641 正德、2208 台船、2603 長榮等均有 3.23% 以上的漲幅。

3. 被動元件: 日本 MLCC 龍頭大廠村田看好 MLCC 今後 3 年成長率將逾 10%，加上法人普遍看好國巨合併奇力新後的新國巨之未來發展；週二由 6175 立敦漲停領軍，包括 6127 九豪、6224 聚鼎、2456 奇力新、2472 立隆電、2327 國巨等有 4.55% 以上的漲幅。

4. 觀光: 歐美陸續解封，迪士尼也重新開放，歐盟解除台灣「非必要旅行」限制，報復性旅遊即將展開，加上關島疫苗觀光行程，行政院規劃 7/12 適度解封，觀光業迎來春燕商機；週二包括 8462 柏文、5706 鳳凰、2712 遠雄來、2704 國賓、2705 六福、9943 好樂迪、2731 雄獅等均有 2% 以上的漲幅。