陽明5月獲利衝破百億元 優於4月近2成 4-5月已賺逾半股本

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (6) 日在主管機關要求下公布 5 月自結，單月稅後純益 105.23 億元，年增 15242.56%，每股純益(EPS)3.15 元，高於 4 月每股純益 88.67 億元，獲利月增幅 18.68%，累計 4-5 月 EPS 達 5.81 元。法人估，在 6 月運價持續高漲，陽明第二季獲利有望優於原先預期。

陽明 5 月合併營收 240.35 億元，年增 136.56%，稅後純益 105.23 億元，年增 15242.56%，等於每日就賺進 3.39 億元，累計 4-5 月稅後純益已達 193.9 億元，獲利已近第一季的 80%，有望續寫單季獲利新高紀錄。

法人指出，進入第三季傳統旺季後海運市況可望節節攀高，從供給面來看，貨櫃船舶閒置率也呈現一路下滑，目前市場船舶閒置率已來到 1%，接近歷史新低的 0.8%，顯示短期潛在釋出運力有限。

而中長期而言，法人認為，由於國際環保法規日趨嚴格，對造船帶來不確定性，即便目前因航商獲利好轉而新增造船訂單，預計最快也要到 2023 年才會下水，產業秩序改善中，即便未來缺櫃效應舒緩，航商應不至於再陷入虧損窘境。