〈信昌電股東會〉焦佑衡：需求持穩沒有利空 5G基站訂單大增2-3倍

信昌電 (6173-TW) 董事長焦佑衡今 (6) 日表示，第三季接單持續穩健，沒有不好的消息，其中以 5G 基地台需求最暢旺，跟去年同期相比，成長 2-3 倍。

焦佑衡表示，信昌電近幾年調整體質，產品聚焦特殊電容、電感以及粉末，規格應用也傾向大尺寸及特大尺寸，不僅與華新科 (2392-TW) 做出區隔，也藉由特規品走出一片天，這幾年營運穩定成長，利潤率也維持很好的表現。

市場關注馬來西亞封城的影響，焦佑衡表示，信昌電在大馬沒有廠房，因此不受影響，而華新科電阻廠所在地區因為疫情較和緩，因此禁令鬆綁，稼動率已回升至 95%，對華新科來說影響非常小。

此外，隨著電動車將電壓應用推升至 400-600 伏，將帶動大功率、大尺寸 MLCC 的需求，信昌電總經理洪志謀表示，信昌電透過華科 PSA 平台與電動車客戶接觸，目前也已經在走認證，將是未來聚焦的一大應用，目前車用營收占比約 3-4%。

焦佑衡強調，隨著 5G 商機起飛，電動車和車用電子蓬勃發展，以及未來第三代半導體 (GaN、SiC) 發展趨勢及商機，均有望帶動被動元件需求。