〈能源盤後〉OPEC僵局加劇產量不確定性 WTI登6年高點轉收跌逾2%

週二 (6 日) 交易，在 WTI 原油價格登上 6 年高點後，原油期貨價格大跌，反映出 OPEC + 會議談判破局後，全球原油產量前景的不確定性。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 在一份報告中表示，此舉標誌著「經典逆轉」。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.79 美元或 2.4%，收每桶 73.37 美元，盤中高點曾達 76.98 美元，為 2014 年 11 月以降最高水準。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.63 美元或 3.4%，收每桶 74.53 美元，此前觸及 2018 年以來的最高水準 77.84 美元。

去年 4 月 OPEC + 同意每日減產 1000 萬桶。隨著後疫情時期的需求復甦，OPEC + 也讓部分產量返回市場，但因阿拉伯聯合大公國 (UAE) 堅持提高用以判斷生產水準的基線，針對進一步放寬生產限制、年底前再增產 200 萬桶 / 日的提議遭到阻礙。

Yawger 表示，OPEC + 未能達成協議這一點最初支撐了市場，「因為市場假設，一直到 2022 年底前，不會有任何協議讓市場增加任何一桶油。」

然而，這樣的想法在短短幾小時內就發生變化，「因為市場轉而擔憂 UAE 單方面想靠調升配額基線增產 60 萬桶，這點可能不會達成協議，其他成員國也會增產，去年 3 月的價格戰恐怕重演。」Yawger 說。

在最初訂定上週四召開 OPEC + 會議後，市場參與者曾預期主要生產國將同意放寬產量限制的提議，讓產量從 8 月至 12 月每月增加約 40 萬桶 / 日，從而使總產量增加 200 萬桶 / 日重新投放市場，以應對不斷增長的需求。

分析師表示，如果 OPEC + 堅持最初的協議，且今年餘下時間不再向市場供應更多原油，原油價格將是看漲的，強調這樣的劇本下，未來幾個月原油價格可望達到每桶 80 美元或甚至 100 美元。

但另一方面，他們也指出過去 OPEC 內部不合的戲碼，當時曾因生產商增產而引發價格大幅下跌。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告中表示，僵局持續的時間越長，「我們越有可能開始看到成員對減產協議的遵循度下降，最後協議就會慢慢破裂。由於需求前景仍存在大量不確定性，這會是 OPEC + 希望避免的情況。」

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