〈台股盤中〉獲利了結賣壓干擾 金傳氣弱電子撐盤 5日線附近震盪

台股今 (7) 日開低走平，電金傳三族群火力轉弱，指數盤中平盤附近震盪，低點觸及 17873 點，電子股主要由 PCB、被動元件族群發動攻勢，傳產則由運輸造紙抗跌，支撐盤勢在 5 日線徘徊，預估成交量上看 5000 億元。

台股短暫攻上「萬八」後面臨高檔獲利了結壓力，由於電子資金比重尚未明顯回升，傳產攻高後遇壓，拖累大盤指數高檔震盪，10 點過後隨著買盤回流，助攻大盤由黑翻紅。

PCB 族群中指標個股南電盤中在買盤拉抬下，盤中大漲逾 7%，欣興盤中也有 5% 以上漲幅，景碩、臻鼎 - KY 盤中也各有 2%~3% 不等的漲幅。

被動元件中信昌電、奇力新盤中大漲逾 3%，指標個股國巨盤中也有 2% 以上漲幅，其他包括凱美、華新科、大毅、禾伸堂也是買單敲進熱門標的。

傳產股今天仍由航運股擔綱多頭主力，指標股陽明盤中大漲 6%，散裝航運四維航朝漲停叩關，盤中暫時收在 76.2 元，貨櫃三雄之一的萬海股價攻上 300 元後略顯無力，盤中失守 300 元關卡，平盤附近震盪，長榮則翻黑盤中有近 2% 跌幅。

觀光族群罕見成為資金追捧重點，華園、夏都盤雙雙攻上漲停，遠雄來、王品、鳳凰、六福盤中也大漲逾 7%，股價相對抗跌。

造紙族群中包括華紙盤中強漲逾 4%，榮成、寶隆、永豐餘盤中也有 2%~3% 的漲幅。

整體而言，目前資金仍未大幅回流電子股，且持續尋覓低基期的個股布局，惟仍須留意在資金快速輪動下，部分漲多個股不宜追高，須慎防獲利了結賣壓出籠。