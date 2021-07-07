晶片荒持續 汽車大廠估短缺將衝擊下半年銷量

全球晶片供應問題持續，對汽車業造成衝擊。戴姆勒集團 (Daimler AG) 旗下 Mercedes-Benz 在週二 (6 日) 表示，預估全球晶片的短缺，將會影響該公司未來兩季的銷售。英國豪華汽車 Jaguar Land Rover(JLR) 也認為，短缺將持續到年底。

Mercedes-Benz 指出，晶片的短缺尤其衝擊了 6 月份的汽車交付。在缺乏晶片的情況下，第二季的交付量顯著減少。此外，晶片短缺對供應鏈的衝擊將在接下來的兩季當中持續。

儘管如此，該公司表示，第二季仍受惠於全球需求強勁和良好訂單情況，在全球的汽車銷量年增 28% 至 591,725 輛。

JLR 也表示，晶片的短缺問題難以預測，但該公司預估某程度上的晶片的短缺將持續到年底或之後。

在疫情期間，消費者對汽車的需求飆升，汽車晶片的短缺始於去年底，並一直持續到 2021 年，引發了人們對該問題將會持續到明年的擔憂。

顧問公司 AlixPartners 估計，全球汽車產業因晶片短缺造成的營收損失達 1100 億美元，並迫使汽車製造商徹底改變獲取重要電子組件的方式。晶片短缺在第二季對汽車業打擊最大，預估在下半年和 2022 年，情況將逐步好轉。

福斯董事會採購主管 Murat Aksel 接受採訪時表示，預期半導體供應短缺問題將在第三季獲得緩解，但是長期供應瓶頸仍將繼續存在，因為建立新的產能需要長達 2 年的時間，長遠來看，晶片仍將出現 10% 供給缺口。

在美國，出人意料地強勁的汽車需求已經有所減弱。德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 表示，汽車銷量已經從 4 月份接近高點的 1,860 萬輛，放緩至 5 月份的 1,710 萬輛，以及 6 月份的 1,570 萬輛。