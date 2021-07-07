高盛：美股銀行股近期下挫 正是挑優質股撿便宜的機會

由於投資人在即將公布第二季財報之前，採取觀望態度，致美股銀行股近期大跌。但高盛認為，投資人正好可以利用這一時機挑選優質銀行股。

高盛銀行分析師 Richard Ramsden 周二 (6 日) 在報告中說，經濟增長前景的改善應會導致利率和貸款增長上升，這部分已在銀行股反映，而 6 月開始，股市從價值股轉向成長股，則讓銀行股的估值降至可控的水準。

根據 Ramsden 的研究，銀行股的預期本益比為 12.5 倍，相對於大盤的折價高過歷史水準。根據他對 2022 年收益的牛市情景假設，銀行股的平均上漲空間為 34%。

不過他強調，不是所有銀行股都適合當前買入。

Ramsden 看好摩根士丹利 (MS-US) 和 PNC(PNC-US) 的第二季財報，並認為，市場對大摩的獲利評估並不恰當，而 PNC 在收購西班牙對外銀行 (BBVA) 的美國業務之後，業務有望蒸蒸日上。

對於花旗 (C-US)，他則顯得悲觀，認為其營收弱於預期，而支出卻高於預期。

銀行股過去 1 個月表現弱勢，景順 KBW 銀行 ETF 下挫 6.5%，相較之下，標普 500 指數上漲 3%。