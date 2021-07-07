德國5月工業產出意外下跌0.3% 低於市場預期

根據德國統計局 (Destatis) 在週三 (7 日) 公布的最新數據顯示，德國 5 月份工業產出意外下跌，較上個月下跌 0.3%，低於市場預期。

數據指出，德國 5 月份包括製造業、能源和建築業的工業產出，較 4 月下跌了 0.3%，低於經濟學家先前預期的成長 0.5%。與去年同期相比，德國 5 月份的工業產出則增長了 17.3%，略低於市場市場預期的成長 17.7%。

與 2020 年 2 月德國因新冠肺炎疫情而實施首次封鎖限制的前一個月相比，德國 5 月份工業產出下跌了 5.0%。

從各類別來看，消費品產出月增 4.1%，中間財產出月增 0.6%，而資本財產出則是月減 3.4%。另一方面，德國 5 月份能源產出月減 2.1%，建築業產出增長 1.3%。

德國 5 月份工業訂單也意外下滑，主要受到歐元區以外國家需求疲弱所影響，加上資本財和中間財合約減少。經季節調整後，德國 5 月工業訂單月減 3.7%，低於市場預測的增加 1%，低於 4 月份的增加 1.2%。

低於預期的工業數據也表明，德國經濟的復甦將不得不依賴家庭支出來支持。VP 銀行經濟學家 Thomas Gitzel 表示，半導體供應問題正在拉低汽車業的產量。因此，製造業對第二季整體經濟成長的貢獻有限。

有經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，並上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。