【日盛投顧】台股高檔震盪，暫守五日線之上

◆盤勢分析

1. 美股納斯達克創高，激勵台股早盤小幅高開，指數一度企圖再往萬八大關進軍，但因航運、鋼鐵等人氣類股回弱，且電子股缺乏明顯主流，指數無功而返，終場下跌 62.38 點，跌幅 0.35%，收 17,850.69 點。

2.OTC 平盤附近開出，觀光、半導體族群領漲，量出收紅 K 棒，表現優於加權。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 棒，目前各天期均線呈現多頭排列。

(2)量能：7 日 (周三) 成交量縮至 6,067.48 億元，顯示市場追價態度仍謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔震盪向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 137.20 億元；外資 - 116.86 億元、投信 - 12.53 億元、自營商 - 7.81 億元。

IC 設計、散熱、汽車電子、矽晶圓個股表現

1. 航運、剛鐵、塑化：本波強勢的的航運與原物料族群漲多後拉回；航運指標 2609 陽明早盤創高後，隨即一路震盪下挫，2603 長榮遭警示股價跌停；鋼鐵與塑化族群同步走弱，多數個股下跌居多。

2.IC 設計：ASIC 與 NRE 接案量維持高檔，3035 智原股價強攻漲停；4919 新唐受惠 MCU 吃緊，第三季有望提價，股價再創波段新高。

3. 散熱、汽車電子：下半年進入產業旺季 3324 雙鴻、3017 奇鋐股價收高；電動車題材的 5425 台半、2481 強茂、3707 漢磊等股價表現佳。

4. 矽晶圓：全球半導體產能供不應求，晶圓代工廠、IDM 廠、記憶體廠等全線滿載投片，矽晶圓片需求大增，6182 合晶、5483 中美晶、3532 台勝科等股價逆勢上漲。

5. 觀光：台灣新冠疫情逐漸獲得控制，市場預期下周 (7/12) 部分解封機率高，資金提前進駐 2734 易飛網 2702 華園、2722 夏都、2712 遠雄來、5905 南仁湖。