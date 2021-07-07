【永豐期貨】航海王跳船 台積電尾盤翻紅力抗賣壓

期貨走勢

台指期週三下跌 49 點至 17826 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 24.69 點，電子期逆價差擴至 - 1.06 點，金融期逆價差縮至 - 1.47 點。現貨部分，三大法人賣超 137.21 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1218 口至 - 7941 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1578 口至 - 27435 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2758 口至 - 10622 口。

週二美國公布 6 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 從前一月的歷史高點 64.0 跌至 60.1，公債殖利率走低，那指再寫新高，道瓊下跌 0.6%，標普 500 下跌 0.2%，那斯達克上漲 0.17%，費半指數下跌 0.24%。台股今天早盤於平盤上下震盪，但午盤賣壓湧現，航運類股跳水下跌，影響大盤逾百點，終場加權指數下跌 0.35%，收 17850.69 點，守住五日線。權值股來看，台積電最後一盤獲大單買進翻紅，收 594 元，聯發科則呈現貼息，下跌 0.54%，收 917 元，而航運類股今天賣壓重，陽明 5 月獲利雖亮眼，但仍下跌 3%，萬海續弱下跌近 7%，長榮因關禁閉使資金撤離，終場跌停最弱勢。台股連續兩天攻高無力，雖美股那指續創高，但台股電子持續疲軟，資金多集中在航運，未來加如電子重掌兵符，大盤才有機會再攻高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 降至 1.15。VIX 指數上漲 1.04 至 19.98。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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