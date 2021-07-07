外資變臉大砍陽明5萬張 資金轉進電子股

台股今 (7) 日午盤後急殺，終場下跌 62 點，收在 17850 點，力守五日線，外資也站賣方，尤其瞄準出關後的陽明，繼昨日大買後，今日立馬變臉狂砍 5.2 萬張，單日提款金額高達 113 億元，外資並將資金轉往台積電等電子權值股。

三大法人今日合計賣超 137.19 億元，外資賣超 116.86 億元，投信賣超 12.52 億元，自營商賣超 7.81 億元；不過，儘管外資現貨賣超，期貨則是偏多看待，不僅回補多單、空單未平倉口數降至 27435 口，空單水位也創下 1 個月來新低。

隨著電子旺季到來，外資也積極卡位，買超金額前 10 名僅 1 檔榮成為造紙股，其餘全為電子股，包括台積電、聯電、台達電等大型權值，以及中小型半導體個股，如合晶、宏捷科、一詮、台半、智原等，買超金額皆在 3 億元以上。

外資賣超則鎖定近期強勢個股，尤其隨著陽明 5 月獲利出爐，趁勢拉高倒貨，陽明、長榮分別位居賣超金額前兩名，高達 113 億元、17 億元，並提款鴻海、景碩、強茂、奇力新、群創等漲多個股。

投信則大買國巨集團，奇力新、國巨、同欣電入列買超金額前三名，三者合計破 10 億元，並與自營商同樣看好合晶、宏捷科。