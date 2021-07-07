宏亞Q2營收2.82億元年增近13% 淡季虧損可望收歛
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食品廠宏亞（1236-TW）首度跨足鹹零食市場，第二季推出玉米餅零食上市，雖然 5 月全台疫情進入第三級警戒，但第二季淡季營運營收 2.82 億元，表現優於去年同期，年增 12.99%，虧損可望同步改善。
宏亞今 (7) 日公布 2012 年 6 月營收 8392 萬元，月減 14.41%，年增 3.96%，第二季 2.82 億元，較旺季的 5.41 億元衰退 47.81%，但是優於去年同期，年增 12.99%，2021 年上半年營收 8.23 億元，年增 19.75%。
宏亞去年稅後純益 18 萬元接近損益兩平，每股將配發 0.2 元現金股利，預計 7 月 13 日除息，現金股利將在 8 月 13 日發放。
宏亞旗下除了有「77 乳加」之外，還有新貴派、歐維氏 ALWAYS 品牌、禮坊等產品，近年持續開發新產品，積極拓展客群，第二季並推出「脆加」玉米餅零食上市，主打酥脆口感。
宏亞今年第一季稅後純益 6127 萬元，每股純益達 0.57 元，第二季為傳統淡季，且第二季營收優於去年同期，歷年來第二季淡季虧損可望明顯同期收歛。
宏亞 2020 年第二季稅後虧損 5299 萬元，單季每股虧損 0.49 元。