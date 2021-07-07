店頭衍生性商品集中結算制度 建置時程採二階段

期交所今 (7) 日舉辦「建置店頭衍生性金融商品集中結算」銀行業線上座談會，董事長吳自心表示，店頭衍生性商品集中結算制度規劃，建置時程將採二階段，第一階段於明年 6 月推出新臺幣 IRS 會員自願性集中結算服務。

金管會主委黃天牧致詞時表示，2008 年金融海嘯之後，全球金融改革重點為對店頭衍生性金融商品設置集中結算制度，以降低系統風險。2019 年我國修正期貨交易法，增訂店頭衍生性商品集中結算的法源，指定期交所為店頭衍生性金融商品交易集中結算之結算機構，並於去年 6 月董事長吳自心上任時，指示期交所務必儘速建置店頭衍生性金融商品集中結算機制。

黃天牧指出，期交所經過一年的努力，目前已有初步規模，今日藉由座談會議汲取業者建議，期望制度能順利上線，使日後銀行業更能掌握店頭衍生性金融商品的風險管理，並降低資本計提。

吳自心表示，主管機關交付期交所建置店頭衍生性金融商品集中結算機制之重任，是考量國際上歐美店頭集中結算多由期貨結算機構或兼有結算業務的期貨交易所處理，例如美國芝加哥商業交易所及歐洲倫敦交易結算所。

吳自心進一步表示，且期交所為專業期貨交易結算機構，在風險控管制度、財務安全防衛機制及違約處理程序等期貨結算業務已累積相當經驗，期交所有信心能順利推動店頭衍生性金融商品集中結算機制上線實施。

吳自心表示，期交所預計自明 (2021) 年 6 月起，先行提供新臺幣利率交換協定 (IRS) 會員端集中結算服務，期交所集中結算平台具備：一、法規制度接軌國際，金融機構內部作業轉換成本低；二、費用優惠成本低；三、金融機構增修既有系統即可使用等三項優點，期望持有店頭衍生性金融商品部位的金融機構，屆時能踴躍參與，就近於國內提交集中結算。

我國店頭衍生性商品集中結算制度規劃，建置時程採二階段：第一階段於明年 6 月推出新臺幣 IRS 會員自願性集中結算服務，2023 年 6 月推出新臺幣 IRS 客戶端集中結算，及因應國際未清算保證金規則 (UMR) 施行推出新臺幣 NDF(無本金交割遠期外匯) 集中結算；第二階段將再規劃推出韓圜 NDF 及外幣 IRS 集中結算服務。

黃天牧於聽取黃總經理簡報及業者提出建議後，作出三點指示，首先，期交所於 2020 年 12 月向歐盟歐洲證券市場管理機構 (ESMA) 申請合格集中結算交易對手 (QCCP) 資格後，應加速同步向國際如英國、加拿大、美國等主管機關提出申請，以利金融業者適用 Basel III 資本計提規範。

其次，期交所店頭衍生性商品集中結算適用商品應持續多元化，加速納入其他商品。

最後，請期交所建立窗口，持續與金融機構業者溝通，協助業者建置集中結算相關系統、申請結算會員，及提供有關店頭衍生性商品集中結算機制專案建置進度等，另提供期交所高階主管的聯繫管道，以快速回應金融機構業者需求。

中央銀行外匯局長蔡炯民表示，過去一年來，中央銀行與金管會、期交所密切就建置店頭衍生性商品集中結算機制一案，交換意見，眾所周知，金融海嘯後，G20 關注到龐大店頭衍生性商品風險，並決議推動標準化的集中結算，之後多國亦陸續實施店頭衍生性商品集中結算，金融穩定是中央銀行經營的目標之一，央行非常重視期交所建置店頭衍生性商品集中結算，期待期交所能順利建置完成，央行亦將與期交所、所有金融機構共同維護金融市場穩定。

今天座談會採線上方式進行，金管會主委黃天牧、中央銀行外匯局長蔡炯民親自參與並致詞，包括台新、台北富邦、國泰、第一、兆豐、中國信託、德意志台北分行在內等近 60 家國內銀行及外商銀行在台分行負責人與會。

其中，多家持有較大店頭衍生性商品部位的銀行，已表達就近於國內提交集中結算意願，為我國推動店頭衍生性金融商品集中結算發展奠下良好基礎。