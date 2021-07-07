研華6月營收單月次高 Q2季增8%略優預期

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 50.47 億元，創歷史次高，月增 12.5%，年減 1.5%；第二季營收 142.1 億元，季增 8%、年增 1.4%，也創歷史次高，略優法說預期。

研華表示，6 月以工業物聯網事業群 (IIoT) 及服務物聯網事業群 (SIoT) 表現最佳；應用電腦事業群 (ACG) 及物聯雲事業群 (CIoT) 營收受專案時程遞延影響表現相對疲弱，年對年雙位數下滑。

研華上半年營收 273.71 億元，年增 8.2%，也為歷史新高，其中以工業物聯網事業群 (IIoT) 及服務物聯網事業群 (SIoT) 成長動能最強勁，年增 2-3 成，但應用電腦事業群 (ACG) 年減 11%。

接單狀況方面，研華 6 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.73，累計至六月份 BB Ratio 則為 1.69，訂單需求仍保持強勁。

研華原先預估第二季營收季增 3.2%-7.5%，今日公告季增 8%，超過預估上緣；公司預估，第二季毛利率 37-39%，略低於首季、營益率 16.5%-18.5%，約持穩第一季 17.4% 上下。