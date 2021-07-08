〈能源盤後〉市場等待OPEC解開僵局 原油逆轉漲勢 大幅收低

週三 (7 日) 交易，原油期貨價格逆轉早盤漲勢，大幅收低。交易者關注阿拉伯聯合大公國 (UAE) 和 OPEC 成員國之間的增產協議僵局仍舊持續。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.17 美元或 1.6%，收每桶 72.20 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.10 美元或 1.5%，收每桶 73.43 美元。

針對放寬現行生產限制，從而允許 8 月起自 12 月底止的產量增加 40 萬桶 / 日的提議，OPEC+ 週一談判破裂後，石油交易一直相當波動。

原油價格最初上漲係因市場預期今年需求加速增加，但產量不會增加，WTI 原油價格觸及 6 年半高點，而 Brent 原油價格也登上 2018 年以來最高點，但週二市場逆轉向下，係因 OPEC + 的談判僵局，UAE 要求調升判斷產量的基準線，一旦如願，生產國宛如打開水龍頭，向市場注入大量原油。

分析師表示，在《華爾街日報》報導 UAE 希望提高市場份額後，週三原油價格再次承壓，因為這凸顯出 UAE 與沙烏地阿拉伯和 OPEC 其他成員之間的分歧。

該報導強調了市場對 UAE 的擔憂。價格期貨集團市場分析師 Phil Flynn 表示，「UAE 可能想要脫離 OPEC，把握好時機，讓自己能每日生產 400 萬桶石油。」

Flynn 表示，市場也正經歷一場與獨立日假期前後經常看到的波動不同的波動。短期內，技術因素以及僵局可能引發產量激增的擔憂情緒可能壟罩市場，但長期需求動態仍對原油有利。

他認為，除非發生另一場像去年 3 月沙國和俄國之間全面性的價格戰，否則隨著全球經濟復甦，任何增加的供應量都能讓市場需要吸收。

但其他分析師仍持謹慎態度。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告表示，「沙國 8 月真的已調升對亞洲顧客的官方售價，表明繼續遵守協議的意願，但 OPEC + 一些成員會更希望盡快增產，即使是以犧牲其他成員為代價。」

路透社援引 OPEC + 消息人士報導，俄國正努力消除沙國和 UAE 之間的分歧。

在看漲方面，分析師預計 EIA 週四公布的數據將顯示原油庫存連續第七週下降。

API 週三稍晚公布，上週 (7/1 止) 美國原油庫存下降 800 萬桶，汽油庫存下降約 270 萬桶、蒸餾油庫存增加約 110 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (7/2 止) 美國原油庫存下降 620 萬桶，係因煉油廠的需求預計將超過產量增長。

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