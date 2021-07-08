中國反壟斷大旗揮向網科業 香港網科股早盤倒地

周三 (7 日) 中國市場監管總局一口氣宣布對中國經營網路的企業開出 22 張罰單。被裁罰的企業與滴滴 (DIDI-US) 相關的舉證事例高達 8 起，另外阿里巴巴 (9988-HK) 則有 6 起、騰訊(700-HK)5 起、蘇寧 2 起、美團(3690-HK)1 起，而這些企業罰款金額均為人民幣 50 萬元。

即便罰款金額對這些集團如九牛一毛，但中國主管機關的警示作用對於這些企業股價仍造成影響。周四 (8 日) 港股受到網科類股全數下滑的賣壓影響，走勢疲弱。截至上午 10 點止，港股市值王騰訊下挫 2.2%、阿里巴巴下滑 1.7%、百度下跌 2.4%、美團下跌 1.5%。

(圖片: AFP)

中國國家市場監管總局反壟斷局局長吳振國指出，2018 年中國組建國家市場監督管理總局，三年審結壟斷案 299 起，罰款總金額逾人民幣 200 億元。目前反壟斷工作重點，包括加強重點產業反壟斷執法、完善反壟斷法律制度、強化競爭政策的基礎地位、深化反壟斷領域的國際對話與合作等。

他進一步提到，中國反壟斷執法機構關注到數位平台經濟領域的競爭問題，並積極採取行動規範該領域競爭秩序，維護市場公平競爭。一方面，積極開展執法行動，有效預防和制止壟斷行為，應對和解決數位平台經濟競爭問題。

另一方面，注重加強制度建設，不斷改善數位平台經濟領域反壟斷制度規則，更有針對性地規範和引導平台企業依法合規經營，促進形成公平競爭的市場秩序。

