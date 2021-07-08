【統一投信】統一FANG+ETF(00757)智能車商機 含金量高

全球最大電動車廠特斯拉上季交車量創單季新高，股價衝鋒，激勵台股電動車概念股成盤面熱點，主要是市場看好電動車未來十年將走向智能化，隨著搭載自駕系統與車聯網各種應用，能複製如同過去十年的智慧手機商機。建議看好智能車大趨勢的投資人，同樣要秉持三大要訣：「買分身不如買本尊」、「全球頂尖品牌廠獲利優於接單打工仔」、「綁定軟體服務比銷售硬體賺更久」，核心配置唯一符合要件的統一 FANG+ETF（00757），含金量夠高，小資族買一檔就夠；偏好重押個股或單一產業的投資人，也要納入配置來讓投資目標更完善。

統一 FANG+ETF（00757）成份股聚焦美股十大頂尖科技巨頭，過去十年在各項創新領域占據龍頭或寡占地位，憑藉優異成功模式與充沛現金，有能力與資源透過併購或吸納傑出人才設立新團隊，迅速布局新趨勢領域，也有吸引資本市場的高品牌價值。目前 10 檔成份股有 7 檔已跨足智能車商機，既是本業具有護城河的跨國企業，又有領先發展 AI 與大數據的厚實背景，發展精品電動車不缺席，且高度聚焦關鍵晶片技術、自駕系統與應用軟體，還有打造獨特生態鏈的宏觀藍圖，遠比一般企業更有機會享受規模經濟與長尾效應。

企業的價值體現在市值與報酬率表現，統一 FANG+ETF（00757）上市 2 年半漲了 2.5 倍，成份股裡蘋果、谷歌、亞馬遜都是市值上兆美元的高價值企業，追蹤的尖牙股指數長期報酬率大勝相關指數，5 年累積報酬 521.26%（年化 44.07%），同期間費城半導體指數為 426.91%（年化 39.4%），全球智能電動車指數 377.60%（年化 36.69%），MSCI 全球科技指數 268.42%（年化 29.78%），那斯達克 100 指數 246.85%（年化 28.22%），標普 500 指數 125.25%（年化 17.62%）。

統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，電動車趨勢最令市場感到興奮與期待的，除了各國零碳排環保目標推動，更核心的投資價值是科技創新，將顛覆傳統汽車製造業，讓電動車成為自駕系統與多元應用服務的智慧移動載具，有如過去手機產業所發生的巨變，投資邏輯也可仿效。

舉例而言，尖牙股指數成份股的特斯拉與蘋果在自駕車領域發展的是「自我流」精品策略，自行開發新晶片與軟體，搭載在自家生產的電動車上。特斯拉是先行者，累積大量路駕數據為其優勢。蘋果因過去在智慧手機後發先至的成功，令市場高度期待，該公司核心價值為注重使用者體驗，軟硬整合與創造附加價值能力強，手機銷量由 2010 年 4000 萬支成長至目前突破 2 億支，軟體服務營收由 2010 年的微不足道，成長至 2020 年的 540 億美元，對公司營收貢獻達 20%。

而谷歌則專注於開放式平台的軟硬體開發，授權給其他車廠使用，本身更著重於公眾運輸領域如計程車等新形態服務，策略類似提供智慧手機安卓（Android）作業系統，市占率由 2010 年未達 5% 成長至 2020 年 72%，歸屬於谷歌營收在同期成長 5.75 倍，此經驗為投資人帶來無限想像空間。而輝達則是扮演軍火商角色，提供超高效運算能力的核心晶片與自駕車韌體整合平台，給有意進入此一領域的各大車廠，初期隨著自駕系統的普及，營收將同步增長。

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